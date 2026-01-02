LPDDR6 dönemi pahalı geliyor: Amiral gemilerine özel olabilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon tarafında yeni nesil bellek standardı LPDDR6 ile ilgili ilk somut iddialar ortaya çıkmaya başladı. Paylaşılan son bilgilere göre LPDDR6 RAM, en azından ilk aşamada yalnızca üst seviye Android amiral gemilerinde kullanılacak. Bunun temel nedeni ise maliyetlerin ciddi şekilde artması.

Yeni RAM standardı fiyatları yukarı çekebilir

Sızıntılara göre Samsung başta olmak üzere bazı üreticiler, 2025'in ilk yarısında LPDDR6 geliştirme sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Ancak devam eden bellek krizi ve yükselen DRAM fiyatları, bu teknolojinin geniş kitlelere yayılmasını zorlaştırıyor. Weibo kaynaklı bilgilere göre LPDDR6 bellekler, LPDDR5X'e kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha pahalı olacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, 12 GB kapasiteli bir LPDDR5X bellek yongasının maliyeti yaklaşık 70 dolar seviyesinde. Bu tablo, LPDDR6'nın yalnızca Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ve Dimensity 9600 gibi en üst seviye yonga setleriyle gelen cihazlarda yer alabileceğini gösteriyor. Daha da dikkat çekici olan detay ise, LPDDR6 kullanan telefonların yalnızca 16 GB RAM konfigürasyonlarıyla sunulmasının beklenmesi.

Apple cephesinde ise farklı bir yaklaşım söz konusu. İddialara göre iPhone 18 serisi LPDDR6'ya geçiş yapmayacak ve LPDDR5X kullanmaya devam edecek. Ancak Apple'ın, bant genişliğini artırmak için daha hızlı altı kanallı bir LPDDR5X yapılandırmasına yönelebileceği konuşuluyor.

Önceki söylentiler, iPhone 17 serisinde kullanılan 12 GB LPDDR5X bellek için Apple'ın birim başına yaklaşık 230 dolarlık bir maliyeti göze aldığına işaret ediyordu. Android tarafında ise tablo daha karmaşık. Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yongasının da ciddi ölçüde pahalı olacağı, bu nedenle bazı üreticilerin LPDDR6 yerine LPDDR5X ile maliyet dengelemesine gidebileceği belirtiliyor.

PC sektöründe kıtlık başlıyor 6 gün önce eklendi

TSMC'nin 2 nm üretim sürecine geçişi ve artan wafer maliyetleri de bu denklemi daha zor hale getiriyor. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, 2026 amiral gemisi Android telefonların fiyatlarının belirgin şekilde artması sürpriz olmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

LPDDR6 dönemi pahalı geliyor: Amiral gemilerine özel olabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: