Star Wars'ta yönetim değişiyor: Lucasfilm'in başına geçecek yeni isim belli oldu

Dave Filoni'nin Lucasfilm'in Başına Geçeceği Çok Yakında Resmi Olarak Duyurulabilir
Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biir olan Puck'ın özel haberine göre Kathleen Kennedy, birkaç hafta içinde ayrılık haberini resmi olarak duyuracak; Onun yerine geçecek isim ise Dave Filoni olacak. Ayrıca Lynwen Brennan'ın da bir tür eş başkan olarak Lucasfilm'in başına getirileceği söyleniyor ama Brennan işin tamamen ticari tarafıyla ilgilenecek. Kreatif konularda karar mercii Dave Filoni olacak.
Kathleen Kennedy'nin Lucasfilm Başkanı olarak hayata geçirdiği projeler ve yaptığı açıklamalar, pek çok Star Wars hayranını seriye küstürdü. Bu yüzden Lucasfilm'de kan değişikliğine gidilmesi, düşüşte olan bu serinin rehabilite edilmesi için önemli bir ilk adım olabilir.