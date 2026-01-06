Star Wars'ta yönetim değişiyor: Lucasfilm'in başına geçecek yeni isim belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yıllardır Lucasfilm patronu olarak Star Wars serisini kontrol eden Kathleen Kennedy'nin yakında bu görevden ayrılacağı geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı; Kennedy'nin yerini kimin alacağı ise açıklanmamıştı. Ancak o dönemde öne çıkan isimlerden biri Dave Filoni'ydi. Yıllarca Star Wars'un animasyon tarafını yöneten, son dönemde live-action (canlı çekim) tarafında da Ahsoka gibi işlere imza atan Filoni'nin tüm Lucasfilm'in başına getirilebileceği konuşuluyordu. Görünen o ki günün sonuda Disney'in tercihi de bu yönde olacak.

Dave Filoni'nin Lucasfilm'in Başına Geçeceği Çok Yakında Resmi Olarak Duyurulabilir

Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biir olan Puck'ın özel haberine göre Kathleen Kennedy, birkaç hafta içinde ayrılık haberini resmi olarak duyuracak; Onun yerine geçecek isim ise Dave Filoni olacak. Ayrıca Lynwen Brennan'ın da bir tür eş başkan olarak Lucasfilm'in başına getirileceği söyleniyor ama Brennan işin tamamen ticari tarafıyla ilgilenecek. Kreatif konularda karar mercii Dave Filoni olacak.

Kathleen Kennedy'nin Lucasfilm Başkanı olarak hayata geçirdiği projeler ve yaptığı açıklamalar, pek çok Star Wars hayranını seriye küstürdü. Bu yüzden Lucasfilm'de kan değişikliğine gidilmesi, düşüşte olan bu serinin rehabilite edilmesi için önemli bir ilk adım olabilir.

