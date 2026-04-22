Havacılık devi Lufthansa, yakıt krizi nedeniyle 20 bin uçuşu iptal ediyor

Tam Boyutta Gör Avrupa’nın en büyük havayolu gruplarından Lufthansa, artan yakıt maliyetleri ve olası arz sıkıntılarına karşı radikal bir karar aldı. Şirket, Ekim ayına kadar toplam 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu. Bu adımın temel amacı ise 40 bin metrik tonun üzerinde jet yakıtı tasarrufu sağlamak olarak açıklandı.

Yakıt fiyatları iki katına çıktı

Lufthansa’nın aldığı kararın arkasında Orta Doğu’daki gerilimin tetiklediği enerji krizi bulunuyor. Şirket, İran ile yaşanan çatışmaların başlamasından bu yana jet yakıtı maliyetlerinin iki katına çıktığını vurguladı. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının sekteye uğraması Avrupa’da yakıt tedarikine yönelik ciddi endişeleri beraberinde getirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın son uyarılarına göre Avrupa’nın elinde yalnızca yaklaşık altı haftalık jet yakıtı stoku kaldı. Bu tablo, havayolu şirketlerini hızla maliyet düşürücü ve tasarruf odaklı adımlar atmaya zorluyor.

Tam Boyutta Gör İptaller, Lufthansa’nın ana operasyon merkezleri olan Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana, Brüksel ve Roma başta olmak üzere geniş bir ağı etkileyecek. Şirket, bu adımın toplam yolcu kapasitesinde yaklaşık yüzde 1’lik bir daralmaya yol açacağını ifade etti.

Ayrıca Frankfurt çıkışlı Bydgoszcz ve Rzeszow (Polonya) ile Stavanger (Norveç) hatlarının geçici olarak durdurulduğu, bazı diğer hatların ise grup içindeki farklı merkezler üzerinden konsolide edildiği açıklandı.

İlk iptaller başladı

Lufthansa, sürecin ilk adımı olarak ilk 120 uçuşun iptal edildiğini ve etkilenen yolcuların bilgilendirildiğini duyurdu. Şirket, önümüzdeki aylara ilişkin yeni uçuş planlamasının ise Nisan sonu veya Mayıs başında açıklanacağını belirtti.

Haziran ayı ve sonrasına yönelik ek kesintilerin de gündemde olduğu ifade edilirken şirket bu süreci “uçuş planı optimizasyonu” olarak tanımlıyor ve uygulamanın devam edeceğinin sinyalini veriyor.

Lufthansa’nın kararı, sektördeki genel eğilimin bir parçası olarak görülüyor. SAS Scandinavian Airlines yaklaşık bin uçuşunu iptal ederken Air France-KLM ise uzun mesafeli biletlere 100 euro ek ücret uygulamaya başladı.

AB rafinerileri, jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Geriye kalan jet yakıtı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.

Lufthansa, yakıt krizi nedeniyle 20 bin uçuşu iptal ediyor

