Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Havacılık devi Lufthansa, yakıt krizi nedeniyle 20 bin uçuşu iptal ediyor

    Lufthansa, artan yakıt maliyetleri ve arz endişeleri nedeniyle Ekim’e kadar 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal ediyor. Avrupa’daki yakıt krizi diğer havayolu şirketlerini de etkiledi.

    Avrupa’nın en büyük havayolu gruplarından Lufthansa, artan yakıt maliyetleri ve olası arz sıkıntılarına karşı radikal bir karar aldı. Şirket, Ekim ayına kadar toplam 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu. Bu adımın temel amacı ise 40 bin metrik tonun üzerinde jet yakıtı tasarrufu sağlamak olarak açıklandı.

    Yakıt fiyatları iki katına çıktı

    Lufthansa’nın aldığı kararın arkasında Orta Doğu’daki gerilimin tetiklediği enerji krizi bulunuyor. Şirket, İran ile yaşanan çatışmaların başlamasından bu yana jet yakıtı maliyetlerinin iki katına çıktığını vurguladı. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının sekteye uğraması Avrupa’da yakıt tedarikine yönelik ciddi endişeleri beraberinde getirdi.

    Uluslararası Enerji Ajansı’nın son uyarılarına göre Avrupa’nın elinde yalnızca yaklaşık altı haftalık jet yakıtı stoku kaldı. Bu tablo, havayolu şirketlerini hızla maliyet düşürücü ve tasarruf odaklı adımlar atmaya zorluyor.

    İptaller, Lufthansa’nın ana operasyon merkezleri olan Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana, Brüksel ve Roma başta olmak üzere geniş bir ağı etkileyecek. Şirket, bu adımın toplam yolcu kapasitesinde yaklaşık yüzde 1’lik bir daralmaya yol açacağını ifade etti.

    Ayrıca Frankfurt çıkışlı Bydgoszcz ve Rzeszow (Polonya) ile Stavanger (Norveç) hatlarının geçici olarak durdurulduğu, bazı diğer hatların ise grup içindeki farklı merkezler üzerinden konsolide edildiği açıklandı.

    İlk iptaller başladı

    Lufthansa, sürecin ilk adımı olarak ilk 120 uçuşun iptal edildiğini ve etkilenen yolcuların bilgilendirildiğini duyurdu. Şirket, önümüzdeki aylara ilişkin yeni uçuş planlamasının ise Nisan sonu veya Mayıs başında açıklanacağını belirtti.

    Haziran ayı ve sonrasına yönelik ek kesintilerin de gündemde olduğu ifade edilirken şirket bu süreci “uçuş planı optimizasyonu” olarak tanımlıyor ve uygulamanın devam edeceğinin sinyalini veriyor.

    Lufthansa’nın kararı, sektördeki genel eğilimin bir parçası olarak görülüyor. SAS Scandinavian Airlines yaklaşık bin uçuşunu iptal ederken Air France-KLM ise uzun mesafeli biletlere 100 euro ek ücret uygulamaya başladı.

    AB rafinerileri, jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Geriye kalan jet yakıtı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hp yazıcı çalışıyor ama yazdırmıyor wöbermann ne malı aşti kızılay arası ppf kaplama zararları lg çamaşır makinesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Ideapad Slim 3
    LENOVO Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum