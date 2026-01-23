Robot Aladdin mücevher kaftanı ile Arap şeyhleri için geliyor

Caviar Aladdin neler sunuyor?
Aladdin adındaki robot aslında oldukça tanıdık olan Unitree G1 robot platformunu temel alıyor. Dünyanın ilk lüks insansı robotu olan Aladdin, sadece kontrat karşılığı üretim için geliştirildi. Yani geniş çaplı bir satış olmayacak.
Arap kültürü ve İslam sanatından esinlenen robot kaftan ve çapan gibi giysilerden referanslar taşıyor. Dijital dünyanın Aladdin'i olacak robotta altın ve pek çok değerli taş isteğe göre işleniyor. Ayrıca geleneksel motifler arasından da seçim yapmak mümkün.
Robotun kendisinde 23 derecelik bağımsız hareket etme özelliği, dinamik dengeleme, gelişmiş aktüatörler gibi özellikler yer alıyor. Uzunluğu 130cm olan robotun ağırlığı da 35Kg. Süslemelere göre ağırlık değişecek. Sınırlı sayıda olacak Aladdin için müşterilerin taleplerine göre fiyat belirlenecek.