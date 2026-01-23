Giriş
    Robot Aladdin mücevher kaftanı ile Arap şeyhleri için geliyor

    Caviar firması tarafından altın ve değerli taşlarla süslenerek dünyanın en lüks insansı robotu haline getirilen Aladdin, sadece sipariş üzerine özel olarak üretilecek. 

    Aladdin Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar birbirinden değerli özelleştirilmiş akıllı telefon konseptleri ile adını duyuran Caviar markası robot trendini de es geçmiyor. Özellikle Arap şeyhleri için mücevherle donatılmış robot Aladdin geliyor. 

    Caviar Aladdin neler sunuyor?

    Aladdin adındaki robot aslında oldukça tanıdık olan Unitree G1 robot platformunu temel alıyor. Dünyanın ilk lüks insansı robotu olan Aladdin, sadece kontrat karşılığı üretim için geliştirildi. Yani geniş çaplı bir satış olmayacak.

    Arap kültürü ve İslam sanatından esinlenen robot kaftan ve çapan gibi giysilerden referanslar taşıyor. Dijital dünyanın Aladdin'i olacak robotta altın ve pek çok değerli taş isteğe göre işleniyor. Ayrıca geleneksel motifler arasından da seçim yapmak mümkün. 

    Robotun kendisinde 23 derecelik bağımsız hareket etme özelliği, dinamik dengeleme, gelişmiş aktüatörler gibi özellikler yer alıyor. Uzunluğu 130cm olan robotun ağırlığı da 35Kg. Süslemelere göre ağırlık değişecek. Sınırlı sayıda olacak Aladdin için müşterilerin taleplerine göre fiyat belirlenecek. 

