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Oynat Elektrikli araç şarj ağı Lumicle, sürücülerin hayatını kolaylaştıran Tak Başlat özelliğini duyurdu. İlk kurulumun ardından uygulama veya QR kod gerektirmeden şarjı 9 saniyede başlatan bu sistem, yüzde 99 başarı oranıyla çalışıyor. Özelliği aktifleştiren kullanıcılar, 2026 sonuna kadar tüm DC ve AC şarj işlemlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor. Türkiye genelinde hızla büyüyen şirket, kesintisiz hizmet anlayışıyla ağını genişletmeyi sürdürüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç şarj ağı Lumicle, Tak Başlat özelliğiyle sürücülerin her şarj işleminde uygulama açma, QR kod okutma veya kart gösterme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Şirketin açıklamasına göre sistem, kablo araca bağlandıktan sonra 9 saniye içinde şarj işlemini otomatik olarak başlatıyor.

Özelliği kullanmak için önce Lumicle uygulamasında araç ve kredi kartı bilgilerinin tanımlanması, ardından Tak Başlat’ın etkinleştirilmesi gerekiyor. İlk şarj işlemi QR kod okutularak tamamlandıktan sonra, sonraki kullanımlarda soketi araca takmak yeterli oluyor. Lumicle, sistemin ilk denemede başarı oranını yüzde 99 olarak açıklıyor.

Yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim

Tak Başlat’ı kullanan yeni ve mevcut müşteriler, 2026 sonuna kadar yüzde 10 indirimden yararlanabiliyor. Şirketin kasım tarifesinde DC şarjın kilovatsaat bedeli 13,49 TL, AC şarjın bedeli ise 9,99 TL olarak belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Lumicle, Türkiye’de 15 ilde, 66 lokasyonda toplam 247 şarj soketiyle hizmet veriyor. Bunların 204’ü DC, 43’ü AC soketlerden oluşuyor. Son bir yılda kullanıcı sayısını yaklaşık üç katına çıkararak 12 binin üzerine taşıyan şirketin istasyonlarında, yalnızca ağustos ayında 34 binden fazla şarj işlemi gerçekleştirildi.

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Yatırımlarını şehirlerarası güzergahlara yoğunlaştıran Lumicle, ana ulaşım koridorlarında yaklaşık her 200 kilometrede bir şarj noktasına erişilebilen bir ağ oluşturmayı hedefliyor.

Şarj istasyonları uzaktan takip ediliyor

Şirket, tüm şarj noktalarını 7 gün 24 saat uzaktan izliyor. Paylaşılan verilere göre, şebeke kaynaklı enerji kesintileri hariç tutulduğunda cihazların çalışır durumda kalma oranı yüzde 99 seviyesinde. Teknik sorunların bir bölümü sahaya ekip gönderilmeden çözülebiliyor.

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Lumicle’dan Tak Başlat kullanıcılarına yüzde 10 şarj indirimi

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