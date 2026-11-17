Yapay Zeka Özeti:
- Elektrikli araç şarj ağı Lumicle, sürücülerin hayatını kolaylaştıran Tak Başlat özelliğini duyurdu. İlk kurulumun ardından uygulama veya QR kod gerektirmeden şarjı 9 saniyede başlatan bu sistem, yüzde 99 başarı oranıyla çalışıyor. Özelliği aktifleştiren kullanıcılar, 2026 sonuna kadar tüm DC ve AC şarj işlemlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor. Türkiye genelinde hızla büyüyen şirket, kesintisiz hizmet anlayışıyla ağını genişletmeyi sürdürüyor.
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Özelliği kullanmak için önce Lumicle uygulamasında araç ve kredi kartı bilgilerinin tanımlanması, ardından Tak Başlat’ın etkinleştirilmesi gerekiyor. İlk şarj işlemi QR kod okutularak tamamlandıktan sonra, sonraki kullanımlarda soketi araca takmak yeterli oluyor. Lumicle, sistemin ilk denemede başarı oranını yüzde 99 olarak açıklıyor.
Yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim
Tak Başlat’ı kullanan yeni ve mevcut müşteriler, 2026 sonuna kadar yüzde 10 indirimden yararlanabiliyor. Şirketin kasım tarifesinde DC şarjın kilovatsaat bedeli 13,49 TL, AC şarjın bedeli ise 9,99 TL olarak belirtiliyor.
Yatırımlarını şehirlerarası güzergahlara yoğunlaştıran Lumicle, ana ulaşım koridorlarında yaklaşık her 200 kilometrede bir şarj noktasına erişilebilen bir ağ oluşturmayı hedefliyor.
Şarj istasyonları uzaktan takip ediliyor
Şirket, tüm şarj noktalarını 7 gün 24 saat uzaktan izliyor. Paylaşılan verilere göre, şebeke kaynaklı enerji kesintileri hariç tutulduğunda cihazların çalışır durumda kalma oranı yüzde 99 seviyesinde. Teknik sorunların bir bölümü sahaya ekip gönderilmeden çözülebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: