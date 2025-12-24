Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei'nin Luxeed V9 modeli, kask hava yastığına sahip ilk otomobil olacak

    Huawei ile Chery’nin ortak ürünü olan Luxeed V9, koltuklara entegre kask tipi hava yastığına sahip ilk seri üretim otomobil olmaya hazırlanıyor. Yeni hava yastığı nasıl çalışıyor?

    Luxeed V9, kask hava yastığına sahip ilk otomobil olacak Tam Boyutta Gör
    Huawei ile Chery’nin ortak ürünü olan Luxeed V9, koltuklara entegre kask tipi hava yastığına sahip ilk seri üretim otomobil olmaya hazırlanıyor. Teknolojik amiral gemisi olarak konumlandırılan MPV'nin, 2026 baharında Çin pazarında satışa sunulması planlanıyor.

    Luxeed markası, Huawei ve Chery iş birliğiyle 2023 yılında, HIMA ittifakı kapsamında hayata geçirildi. Markanın şu anki ürün gamında, hem tam elektrikli hem de menzil uzatıcılı elektrikli seçenekler sunan S7 sedan ve R7 SUV bulunuyor. Önümüzdeki yıl ise markanın yeni amiral gemisi olacak Luxeed V9 MPV tanıtılacak.

    Koltuklara entegre kask tipi hava yastığına sahip olacak

    Luxeed V9, kask hava yastığına sahip ilk otomobil olacak Tam Boyutta Gör
    Weibo’da paylaşımlarıyla bilinen otomotiv blogger’ı Hai Daxing ECC, Luxeed V9’un sektörde bir ilk olarak kask hava yastığı teknolojisini kullanacağını öne sürdü. Bu sistemde, olası bir çarpışma anında koltuklar otomatik olarak daha güvenli bir pozisyona çekilecek ve yan hava yastıklarıyla birlikte kask tipi hava yastığı devreye girecek.

    Bu teknoloji ilk kez 2023 yılında Yanfeng Automotive Interior Systems tarafından tanıtılmıştı. Yanfeng; Volkswagen, GM, Toyota, BMW, Stellantis, BYD, GAC ve Geely gibi birçok büyük otomobil üreticisine iç mekan çözümleri sunuyor. Geliştirilen koltuk yapısı, geniş açılı yatırma ayarı, döndürme ve uzun mesafeli kaydırma özelliklerini destekliyor.

    Yanfeng’in bu çözümünde güvenlik ön planda tutuluyor. Koltuklar, ADAS’tan gelen verilerle çarpışma öncesi otomatik olarak dik konuma dönebiliyor. Emniyet kemeri koltuğa entegre edilirken, koltuğun üst kısmına yerleştirilmiş hava yastığı çarpışma anında açılarak yolcunun üst bölgesinin sararak öne doğru hareketini engelliyor ve bel bölgesine binen yükü azaltıyor



    Luxeed V9 neler sunacak?

    Luxeed V9, Chery tarafından geliştirilen E0X modüler platformu üzerine inşa ediliyor. Bu mimari, Exlantix ET, Exlantix ES ve diğer Luxeed modellerinde de kullanılıyor. V9’un uzatılmış aks mesafesine sahip olacağı ve 5,3 metreden uzun bir gövdeye sahip olacağı belirtiliyor.

    Daha önceki raporlara göre araçta Huawei imzalı güç aktarma sistemi ve farlar, geniş yolcu ekranları, büyük bir buzdolabı, oksijen konsantratörü ve 192 hatlı yeni nesil LiDAR bulunacak. Araçta, sıfır yerçekimi fonksiyonuna sahip iki bağımsız ikinci sıra koltuk yer alacak.

    Luxeed V9, 800V yüksek voltajlı elektrik mimarisi ve Huawei Qiankun gelişmiş sürüş sistemi (ADS) ile donatılacak. Araç, L3 otonom sürüşe hazır olacak. Hem tam elektrikli hem de menzil uzatıcılı (EREV) versiyonları sunulacak ve her iki varyant için de bataryalar CATL tarafından tedarik edilecek.

    Kaynakça https://carnewschina.com/2025/12/23/huaweis-luxeed-v9-minivan-will-become-the-first-car-with-helmet-airbag/ https://weibo.com/u/7972062120
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    flo iade ve değişim şartları egzoz manifold contası değişimi fiyatı kıbrıstan alınan telefona kayıt gerekir mi whatsapp resmi uygulama hatası kapalı cezaevinde yaşam nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15 DC15250A008
    Dell 15 DC15250A008
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum