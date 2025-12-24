Huawei'nin Luxeed V9 modeli, kask hava yastığına sahip ilk otomobil olacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei ile Chery’nin ortak ürünü olan Luxeed V9, koltuklara entegre kask tipi hava yastığına sahip ilk seri üretim otomobil olmaya hazırlanıyor. Teknolojik amiral gemisi olarak konumlandırılan MPV'nin, 2026 baharında Çin pazarında satışa sunulması planlanıyor.

Luxeed markası, Huawei ve Chery iş birliğiyle 2023 yılında, HIMA ittifakı kapsamında hayata geçirildi. Markanın şu anki ürün gamında, hem tam elektrikli hem de menzil uzatıcılı elektrikli seçenekler sunan S7 sedan ve R7 SUV bulunuyor. Önümüzdeki yıl ise markanın yeni amiral gemisi olacak Luxeed V9 MPV tanıtılacak.

Koltuklara entegre kask tipi hava yastığına sahip olacak

Tam Boyutta Gör Weibo’da paylaşımlarıyla bilinen otomotiv blogger’ı Hai Daxing ECC, Luxeed V9’un sektörde bir ilk olarak kask hava yastığı teknolojisini kullanacağını öne sürdü. Bu sistemde, olası bir çarpışma anında koltuklar otomatik olarak daha güvenli bir pozisyona çekilecek ve yan hava yastıklarıyla birlikte kask tipi hava yastığı devreye girecek.

Bu teknoloji ilk kez 2023 yılında Yanfeng Automotive Interior Systems tarafından tanıtılmıştı. Yanfeng; Volkswagen, GM, Toyota, BMW, Stellantis, BYD, GAC ve Geely gibi birçok büyük otomobil üreticisine iç mekan çözümleri sunuyor. Geliştirilen koltuk yapısı, geniş açılı yatırma ayarı, döndürme ve uzun mesafeli kaydırma özelliklerini destekliyor.

Yanfeng’in bu çözümünde güvenlik ön planda tutuluyor. Koltuklar, ADAS’tan gelen verilerle çarpışma öncesi otomatik olarak dik konuma dönebiliyor. Emniyet kemeri koltuğa entegre edilirken, koltuğun üst kısmına yerleştirilmiş hava yastığı çarpışma anında açılarak yolcunun üst bölgesinin sararak öne doğru hareketini engelliyor ve bel bölgesine binen yükü azaltıyor





Luxeed V9 neler sunacak?

Luxeed V9, Chery tarafından geliştirilen E0X modüler platformu üzerine inşa ediliyor. Bu mimari, Exlantix ET, Exlantix ES ve diğer Luxeed modellerinde de kullanılıyor. V9’un uzatılmış aks mesafesine sahip olacağı ve 5,3 metreden uzun bir gövdeye sahip olacağı belirtiliyor.

Daha önceki raporlara göre araçta Huawei imzalı güç aktarma sistemi ve farlar, geniş yolcu ekranları, büyük bir buzdolabı, oksijen konsantratörü ve 192 hatlı yeni nesil LiDAR bulunacak. Araçta, sıfır yerçekimi fonksiyonuna sahip iki bağımsız ikinci sıra koltuk yer alacak.

Luxeed V9, 800V yüksek voltajlı elektrik mimarisi ve Huawei Qiankun gelişmiş sürüş sistemi (ADS) ile donatılacak. Araç, L3 otonom sürüşe hazır olacak. Hem tam elektrikli hem de menzil uzatıcılı (EREV) versiyonları sunulacak ve her iki varyant için de bataryalar CATL tarafından tedarik edilecek.

