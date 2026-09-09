Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Remain'in fragmanı yayınlandı: M. Night Shyamalan'ın son yıllardaki en dikkat çekici işi

    Ünlü yönetmen M. Night Shyamalan, son yıllardaki en dikkat çekici projesiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Jake Gyllenhaal'un başrolünü üstlendiği Remain'in ilk fragmanı yayınlandı.

    M. Night Shyamalan imzalı Remain'den ilk fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Altıncı His, İşaretler, Unbreakable gibi sevilen filmlerin yönetmeni olarak adını duyuran M. Night Shyamalan, son yıllarda ise eski günlerini aratıyor. Ünlü yönetmen arada Split ve Servant gibi bir iki dikkat çekici işe imza atmış olsa da son dönemde çıkan çoğu filmi hayal kırıklığı yarattı. Bu yüzden yeni işlerine yönelik heyecan da azalmış durumda. Ancak önümüzdeki yılın başında vizyona girecek olan Remain, yönetmenin son yıllardaki en potansiyelli işi olarak görüldüğü için merak uyandırıyor.

    M. Night Shyamalan, Remain'i ünlü yazar Nicholas Sparks ile birlikte hazırladı. Başta Not Defteri (The Notebook) olmak üzere çoksatan pek çok romanın yazarı olan Sparks'ın romantik hikâyeleri, Shyamalan'ın doğaüstü gizemleriyle buluşuyor. Filmde Jake Gyllenhaal, yalnız yaşamayı tercih eden bir mimara hayat veriyor. Son projesini tamamlamak için küçük bir kıyı kasabasına taşınan mimar, burada kendisini kabuğundan çıkaracak genç bir kadınla tanışıyor. Ancak bu tanışma, onu aynı zamanda tüm kasabayla bağlantılı tehlikeli bir gizemin de içine çekiyor.

    Remain, 5 Şubat 2027'de Vizyona Girecek

    Oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal'a Phoebe Dynevor, Ashley Walters, Julie Hagerty, Jay O. Sanders, Tracy Ifeachor gibi isimler eşlik ediyor.

    Remain, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede 5 Şubat 2027'de vizyona girecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    masterpass plus elektrikli araç karşılaştırma lpg map sensörü doğum gününde paylaşılacak şarkılar madame coco battaniye 1 alana 1 bedava

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum