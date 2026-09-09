Remain'in fragmanı yayınlandı: M. Night Shyamalan'ın son yıllardaki en dikkat çekici işi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Altıncı His, İşaretler, Unbreakable gibi sevilen filmlerin yönetmeni olarak adını duyuran M. Night Shyamalan, son yıllarda ise eski günlerini aratıyor. Ünlü yönetmen arada Split ve Servant gibi bir iki dikkat çekici işe imza atmış olsa da son dönemde çıkan çoğu filmi hayal kırıklığı yarattı. Bu yüzden yeni işlerine yönelik heyecan da azalmış durumda. Ancak önümüzdeki yılın başında vizyona girecek olan Remain, yönetmenin son yıllardaki en potansiyelli işi olarak görüldüğü için merak uyandırıyor.

M. Night Shyamalan, Remain'i ünlü yazar Nicholas Sparks ile birlikte hazırladı. Başta Not Defteri (The Notebook) olmak üzere çoksatan pek çok romanın yazarı olan Sparks'ın romantik hikâyeleri, Shyamalan'ın doğaüstü gizemleriyle buluşuyor. Filmde Jake Gyllenhaal, yalnız yaşamayı tercih eden bir mimara hayat veriyor. Son projesini tamamlamak için küçük bir kıyı kasabasına taşınan mimar, burada kendisini kabuğundan çıkaracak genç bir kadınla tanışıyor. Ancak bu tanışma, onu aynı zamanda tüm kasabayla bağlantılı tehlikeli bir gizemin de içine çekiyor.

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Remain, 5 Şubat 2027'de Vizyona Girecek

Oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal'a Phoebe Dynevor, Ashley Walters, Julie Hagerty, Jay O. Sanders, Tracy Ifeachor gibi isimler eşlik ediyor.

Remain, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede 5 Şubat 2027'de vizyona girecek.

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