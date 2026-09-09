Remain'in fragmanı yayınlandı: M. Night Shyamalan'ın son yıllardaki en dikkat çekici işi

M. Night Shyamalan, Remain'i ünlü yazar Nicholas Sparks ile birlikte hazırladı. Başta Not Defteri (The Notebook) olmak üzere çoksatan pek çok romanın yazarı olan Sparks'ın romantik hikâyeleri, Shyamalan'ın doğaüstü gizemleriyle buluşuyor. Filmde Jake Gyllenhaal, yalnız yaşamayı tercih eden bir mimara hayat veriyor. Son projesini tamamlamak için küçük bir kıyı kasabasına taşınan mimar, burada kendisini kabuğundan çıkaracak genç bir kadınla tanışıyor. Ancak bu tanışma, onu aynı zamanda tüm kasabayla bağlantılı tehlikeli bir gizemin de içine çekiyor.
Remain, 5 Şubat 2027'de Vizyona Girecek
Oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal'a Phoebe Dynevor, Ashley Walters, Julie Hagerty, Jay O. Sanders, Tracy Ifeachor gibi isimler eşlik ediyor.
Remain, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede 5 Şubat 2027'de vizyona girecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: