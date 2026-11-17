Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yönetmen M. Night Shyamalan’ın merakla beklenen yeni filmi Remain’den ilk fragman yayınlandı. Başrolünde Jake Gyllenhaal’un yer aldığı yapım, ünlü yazar Nicholas Sparks ile Shyamalan’ı bir araya getiriyor. Küçük bir kıyı kasabasına taşınan yalnız bir mimarın doğaüstü ve tehlikeli bir gizemin içine çekilmesini konu alan film, romantizm ile gerilimi harmanlıyor. Kadroda Phoebe Dynevor da yer alıyor. Heyecan uyandıran Remain, 5 Şubat 2027 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör 2027'nin ilk yarısında çıkacak en dikkat çekici filmlerden biri de Altıncı His, İşaretler, Unbreakable gibi sevilen filmlerin yönetmeni olarak tanıdığımız M. Night Shyamalan'ın yeni filmi Remain olacak. Shyamalan son yıllarda formdan düşmüş olsa da Remain gerek konusu gerekse bir araya getirdiği ekiple merak uyandırıyor.

M. Night Shyamalan, Remain'i ünlü yazar Nicholas Sparks ile birlikte hazırladı. Not Defteri (The Notebook) başta olmak üzere çoksatan pek çok romanın yazarı olan Sparks'ın romantik hikâyeleri, Shyamalan'ın doğaüstü gizemleriyle buluşuyor. Filmde Jake Gyllenhaal, yalnız yaşamayı tercih eden bir mimara hayat veriyor. Son projesini tamamlamak için küçük bir kıyı kasabasına taşınan mimar, burada kendisini kabuğundan çıkaracak genç bir kadınla tanışıyor. Ancak bu tanışma, onu aynı zamanda tüm kasabayla bağlantılı tehlikeli bir gizemin de içine çekiyor.

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-30 Kasım 2026 1 gün önce eklendi

Remain, 5 Şubat 2027'de Vizyona Girecek

Oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal'a Phoebe Dynevor, Ashley Walters, Julie Hagerty, Jay O. Sanders, Tracy Ifeachor gibi isimler eşlik ediyor.

Remain, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede 5 Şubat 2027'de vizyona girecek.

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