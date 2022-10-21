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    Çılgın iddia: M2 işlemcili iPad Pro’lar macOS işletim sistemine kavuşabilir

    Performans canavarı işlemcilerini iPad Pro modellerine de getiren Apple, serinin geleceğine güveniyor. Yeni iddiaya göre macOS, ileride M2 işlemcili iPad Pro modellerine gelebilir.
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    M2 işlemcili iPad Pro serisi için özel bir macOS geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    2015 yılında iPad Pro markasını tanıtması ile tablet ekosistemini tamamen değiştiren Apple, bu süreçte markayı büyük güncellemelerle değiştirdi. iOS işletim sistemini geride bırakarak iPadOS işletim sistemine geçen firma, iPad cihazları için birçok özel içerik hazırladı. Birçok kişi tarafından bir bilgisayar olarak kullanılabilen iPad serisi, yakında çok önemli bir güncellemeye sahip olabilir.

    macOS’un özel bir versiyonu iPad Pro için geliştiriliyor olabilir

    Son zamanlarda birçok farklı sızıntı yayınlayan Majin Bu, macOS ve iPad Pro serisi hakkında önemli bir iddiada bulundu. Majin Bu’ya göre Apple, M2 işlemcili iPad Pro cihazları için özelleştirilmiş bir macOS hazırlıyor. Bahsi geçen işletim sisteminin, karma özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Ara yüz tarafında işletim sistemi, standart macOS’un büyük ikonlu hali gibi gözükecekken App Store, iPadOS uygulamalarının indirilmesine izin verecek. Mendocino kod adına sahip olduğu iddia edilen bu özel macOS’in 2023 yılında yayınlanacağı da belirtiliyor. 

    Son yıllarda iPad Pro cihazlarında inanılmaz güçlü işlemciler ve yüksek RAM kapasiteleri sunan Apple, iPad OS işletim sisteminin kısıtlamaları nedeniyle ciddi anlamda eleştirilmişti. Eğer iddialar doğruysa firma, macOS’un basit bir versiyonunu iPad Pro modellerine getirerek cihazların sonunda tam bir bilgisayar olarak anılmasını sağlayabilir. Sızıntının kaynağı Majin Bu, DaVinci Resolve uygulamasının yalnızca M2 işlemcili iPad modellerine gelmesini de bu sebebe bağladı. Görünüşe göre Apple, hazırladığı özel macOS işletim sistemini M1 işlemcili iPad modellerine getirmeyecek.

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    necoinside 1 gün önce

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