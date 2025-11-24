M5 çipli MacBook Pro'da gıcırtı sorunu: Apple değişim kabul etmiyor

Tam Boyutta Gör Bir M5 işlemcili MacBook sahibi, bilgisayarı 15 gün kullandıktan sonra menteşesinden ve avuç içi dayanağı yerinden gıcırdama sesleri geldiğini fark etti. Bu gıcırdama, MacBook'u her kapattığında, açtığında veya kasaya baskı uyguladığında oluyordu. Bu kişi, AppleCare+ aboneliğine rağmen Apple çalışanlarından beklediği hizmeti alamadığı belirterek durumu sosyal medyaya taşıdı.

Apple çalışanları sorunu görmezden geldi

Kullanıcının anlattığına göre, iki Apple mağazasında çalışanlar, M5 çipli MacBook kullanıcısının şikayetini inceledi ancak herhangi bir gıcırdama sesi duymadıklarını belirterek sorunu görmezden geldi. Bir Apple çalışanı, sesin MacBook’un metal gövdesinden geldiğini ve tamamen normal olduğunu iddia etti. Aynı çalışan, emsal oluşturmaması için değişim kabul etmediklerini söyledi.

Garanti kapsamında değil

Eski bir Genius Bar teknisyeni, gıcırtı sesinin işlevsel olmayan bir kozmetik sorun olduğunu ve garanti kapsamında olmayacağını belirtti. Başka bir kullanıcı, benzer bir şikayet için mağaza yönetimine ısrarcı davranıştan sonra yeni M4 işlemcili MacBook aldığını söyledi.

Bu sorun ilk değil

Bu münferit bir sorun değil; önceki nesil MacBook'larda da benzer menteşe gıcırtı sesleri duyuluyordu ve bu sesler genellikle mekanizmanın etrafındaki vidaları sıkarak çözülüyordu. Ancak bu tür sorunlar, özellikle aylık AppleCare+ aboneliğiyle yeni M5 MacBook'a yaklaşık 2000 dolar harcadıktan sonra ciddi bir sorun haline geldi. Apple’ın kalite kontrol sorunları yaşadığı belli. Şirketin donanım şikayetlerini ele alma biçimini yeniden düşünmesi gerekiyor.

