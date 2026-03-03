Giriş
    M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro tanıtıldı, Türkiye'de satışa çıktı

    Apple, M5 Pro ve M5 Max çipleriyle güçlendirilmiş yeni MacBook Pro modellerini tanıttı. 14 inç ve 16 inç MacBook Pro 2026 modeli Türkiye fiyatı ve özellikleri, tüm detaylarıyla sizlerle.

    M5 Pro & M5 Max çipli MacBook Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple bugün, iki adet üçüncü nesil 3nm yongayı gelişmiş paketleme kullanarak tek bir yongada birleştiren yeni Fusion Mimarisi üzerine kurulu M5 Pro ve M5 Max işlemcili yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini duyurdu.

    M5 MacBook Pro, Ekim ayında piyasaya sürülmüştü ancak yalnızca üst düzey çip konfigürasyonları olmayan 14 inçlik bir model olarak. Bugün Apple, yeni M5 Pro ve M5 Max çipleriyle güçlendirilen 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini tanıttı.

    M5 Pro & Max MacBook Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    Yeni MacBook Pro, selefiyle aynı görünüme ve hisse sahip olup, 2021'den beri var olan aynı endüstriyel tasarımı sunuyor. Yeni özellikler, Apple silikon yükseltmelerine odaklanıyor.

    M5 Pro ve M5 Max çipleri, yeni MacBook Pro'yu Apple'ın sattığı en güçlü dizüstü bilgisayar yapıyor. Her çip, 6 "süper çekirdek" içeren 18 çekirdeğe kadar CPU içeriyor. Apple, bunların dünyanın en hızlı CPU çekirdekleri olduğunu söylüyor. Bu süper çekirdeklere ek olarak, birlikte %30'a kadar daha hızlı performans sağlayan 12 performans çekirdeği bulunuyor. Apple silikonuyla ilgili bir diğer yükseltme ise N1 kablosuz çipinin eklenmesi.

    SSD performansı da artık her zamankinden daha hızlı; önceki nesle göre 2 kat daha hızlı. Depolama seçenekleri de artık eskisinden daha yüksek. Apple, M5 Pro modelleri için 1 TB depolama alanı, M5 Max modelleri için 2 TB depolama sunuyor.

    M5 Pro & M5 Max çipli MacBook Pro Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

    Yeni MacBook Pro modelleri, 4 Mart'tan itibaren ön siparişe açılacak ve 11 Mart Çarşamba günü satışa sunulacak. M5 Pro çipli MacBook Pro’nun Türkiye fiyatı 134.999 TL’den başlıyor. M5 Max işlemcili MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı ise 222.499 TL.

    14 inç MacBook Pro fiyatları

    • MacBook Pro 14 inç M5 çip: 104.999 TL
    • MacBook Pro 14 inç M5 Pro çip: 134.999 TL
    • MacBook Pro 14 inç M5 Max çip: 222.499 TL

    16 inç MacBook Pro fiyatları

    • MacBook Pro 16 inç M5 Pro çip: 164.999 TL
    • MacBook Pro 16 inç M5 Max çip: 239.999 TL
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

