M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Bloomberg’den Mark Gurman, M5 Pro ve M5 Max çipli yeni MacBook Pro'lar için bir çıkış takvimi verdi. Daha önce bu modellerin bahardan önce tanıtılması bekleniyordu. Yeni MacBook Pro'nun macOS 26.3 güncellemesiyle yaklaşık olarak aynı anda piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Apple M5 Pro ve M5 Max için lansman Mart ayına kalmış olabilir 1 gün önce eklendi

M5 Pro/Max çipli MacBook Pro, macOS 26.3 sürümüyle tanıtılacak

J714 ve J716 kod isimli yeni MacBook Pro modelleri, Şubat-Mart ayı arasında beklenen macOS 26.3 sürümüyle gelecek.

Bu, özellikle macOS 26.3'ün önümüzdeki haftalarda yayınlanmasının planlanması nedeniyle önemli. Genellikle, bahar aylarındaki Apple ürünleri x.4 sürümüyle geliyor. Bu ürünlerin piyasaya sürülmesi genellikle Mart sonu ya da Nisan başında gerçekleşiyor. Dolayısıyla, bu durum MacBook Pro'ların bahardan önce piyasaya sürüleceğinin kesin bir teyidi olmasa da, oldukça sağlam bir veri noktası. Ayrıca M4 Pro ve M4 Max MacBook Pro'ların üst düzey konfigürasyonları için stok sıkıntısı mevcut. Bu durum, yeni bir modelin piyasaya sürülmesine yakın sıkça yaşanıyor.

M5 Pro ve M5 Max işlemci dışında yeni MacBook Pro'da büyük bir değişiklik beklenmiyor. 2026 sonunda ya da 2027'de MacBook Pro'nun dokunmatik OLED ekran, M6 Pro ve M6 Max çipi, daha ince tasarım ve dahili hücresel bağlantı gibi önemli yükseltmelerle gelmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: