M6 çipli 14 inç MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Apple, 14 inç MacBook Pro'yu yeni M6 çipiyle güncelledi. Bu güncellemeyle laptop, 12 çekirdekli CPU ve GPU'ya, daha hızlı yerleşik yapay zeka işleme yeteneğine ve Wi-Fi 7 desteğine kavuştu. Türkiye'de 138.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan dizüstü bilgisayar, uzay siyahı ve gümüş renk seçeneğiyle geliyor.

M6 çipli yeni 14 inç MacBook Pro özellikleri ile neler sunuyor?

M6 çip: 12 çekirdekli CPU ve 12 çekirdekli GPU

M5'e göre %30'a kadar daha hızlı grafik performansı ve %25'e kadar daha hızlı yapay zeka işlemleri

Çift 16 çekirdekli Neural Engine; M5'ten 1.9 kata kadar daha hızlı

Standart olarak 16GB RAM (32 GB'a kadar artırılabilir), 170 GB/sn bellek bant genişliği

24 saate varan pil ömrü

96W adaptör ile 30 dakikada %50 şarj

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği

Liquid Retina XDR ekran, 1600 nit tepe HDR parlaklığı, nano-dokulu cam seçeneği

12 MP Center Stage kamera, altı hoparlör, üç mikrofon

HDMI, MagSafe 3, 3 adet Thunderbolt 4 portu, SD kart yuvası, kulaklık girişi

İki harici ekran desteği

macOS 27 ve Siri AI ile geliyor

Uzay Siyahı ve Gümüş renk seçeneği

Apple, M6 çipinin önceki nesle göre grafik performansının yüzde 30, yerleşik yapay zeka iş yüklerinin (LLM istem işleme dahil) ise yüzde 25'e kadar daha hızlı olduğunu belirtiyor. Her bir GPU çekirdeğinde, üçüncü nesil ışın izleme (ray-tracing) motoru ve Dinamik Önbellekleme (Dynamic Caching) teknolojisinin yanı sıra Neural Accelerators bulunuyor.

Apple'a göre, çift 16 çekirdekli Neural Engine, M5'e kıyasla 1.9 kata kadar daha yüksek performans sunuyor. 16 GB'tan başlayan ve 32 GB'a kadar yapılandırılabilen birleşik bellek, 170 GB/s bant genişliğine ulaşıyor.

Apple'ın paylaştığı verilere göre, belirli uygulama testlerinde LLM ilk tokenın üretilme süresi M1 çipli 13 inç MacBook Pro'ya kıyasla 13 kata kadar, Blender'da ışın izlemeli işleme (ray-traced rendering) ise 11.7 kata kadar daha hızlı. Aynı testlerde, 14 inç M5 modeline kıyasla 1.3 kata kadar daha yüksek hız elde edilmiş. Affinity ile görsel işleme süreçleri M1'den 3.3 kat, M5'ten ise 1.2 kat daha hızlıyken; Xcode proje derleme süreleri sırasıyla 2.5 kat ve 1.3 kat daha kısa sürüyor.

Liquid Retina XDR ekran, 1.600 nite varan tepe HDR parlaklığı ve 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor. Ayrıca yansımaları azaltmak için isteğe bağlı nano-dokulu cam seçeneği de mevcut. 12MP Center Stage kamera, Masa Görünümü özelliğini destekliyor. Bu sisteme üç mikrofon dizisi ve Uzamsal Ses özellikli altı hoparlörlü ses sistemi eşlik ediyor.

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 teknolojilerinin yanı sıra cihazda üç adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası, HDMI, MagSafe 3, SDXC kart yuvası ve kulaklık girişi bulunuyor. Dizüstü bilgisayar, iki adede kadar harici ekran desteği sunuyor.

Apple, pil ömrünün 24 saate kadar çıkabildiğini belirtiyor ancak gerçek kullanım süresi elbette kullanım şekline ve yapılandırmaya göre değişiklik gösterecektir. Hızlı şarj özelliği sayesinde, Apple'ın 96W adaptörü gibi yüksek watt değerine sahip uyumlu USB-C adaptörü kullanılarak pil 30 dakika içinde %50 doluluk seviyesine ulaşıyor.

M6 işlemcili 14 inç MacBook Pro, macOS 27 Golden Gate işletim sistemiyle geliyor. Siri AI, mesajlar, e-postalar ve fotoğraflardaki kişisel bağlamlardan yararlanabiliyor, uygulamalar arası işlemler gerçekleştirebiliyor ve ekrandaki içeriklere yanıt verebiliyor. Spotlight ve sistem genelindeki bağlam menüleriyle entegre olan bu sistem Görsel Zeka (Visual Intelligence) için klavye kısayolu sunuyor ve uygulamalar genelinde metin yazma konusunda destek sağlıyor.

macOS 27.2 sürümünde beta aşamasında sunulan Siri AI, İngilizce, Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca dillerini destekliyor. Siri AI, bu yılın sonuna kadar Türkçe dil desteğine kavuşacak.

M6 çipli yeni 14 inç MacBook Pro fiyatı ne kadar?

Apple, M6 çipli yeni 14 inç MacBook Pro modelini Türkiye'de 137.999 TL'den başlayan fiyatla 28 Ekim'de ön satışa sunacak. 14 inç MacBook Pro M6 işlemcili modelin çıkış tarihi ise 6 Kasım olarak açıklandı.

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