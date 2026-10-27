Apple, M6 işlemcili yeni iMac modelini tanıttı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Apple, yeni M6 işlemcisinden güç alan iMac modelini duyurdu. 24 inç 4.5K Retina ekranla gelen yeni masaüstü bilgisayar, işlemci ve grafik performansındaki artışın yanı sıra yerleşik yapay zeka özellikleri, Wi-Fi 7 bağlantısı ve daha hızlı SSD depolama sunuyor. Yedi farklı renk seçeneğiyle gelen cihaz, özellikle yerel yapay zeka modellerini çalıştırmak ve yaratıcı iş akışlarını hızlandırmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

M6 işlemciyle performans ve yapay zeka yetenekleri artıyor

Yeni iMac, 12 çekirdeğe kadar CPU ve 12 çekirdeğe kadar GPU sunan M6 işlemciyle geliyor. Önceki nesle kıyasla iki ek CPU ve iki ek GPU çekirdeği içeren çip, günlük uygulamalardan fotoğraf ve video düzenlemeye kadar farklı iş yüklerini hızlandırıyor. Apple, M6'nın tek çekirdek performansında dünyanın en hızlı CPU'su olduğunu belirtiyor.

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GPU tarafında her çekirdeğe yerleştirilen Neural Accelerator birimleri, özellikle grafik ve yapay zeka işlemlerinde performansı artırıyor. Apple'ın paylaştığı verilere göre yeni iMac, Affinity uygulamasında fotoğraf düzenleme gibi işlerde M1 işlemcili modele kıyasla 3,3 kata kadar, M4 işlemcili modele kıyasla ise 2 kata kadar daha yüksek grafik performansı sunuyor. Microsoft Excel gibi uygulamalardaki performans artışı M1'e karşı 2,5 kata, M4'e karşı 1,5 kata kadar ulaşıyor.

Yapay zeka işlemlerinde ise çift 16 çekirdekli Neural Engine öne çıkıyor. Apple, yeni sistemin önceki nesle kıyasla yapay zeka hesaplama performansını 2 kata kadar artırdığını açıklıyor. Daha yüksek bellek bant genişliğiyle birlikte 170 GB/sn'ye ulaşan veri aktarım kapasitesi, büyük dil modellerinin doğrudan bilgisayarda çalıştırılmasını kolaylaştırıyor. LM Studio'da istem işleme performansı M1'e göre 12 kata, M4'e göre 5 kata kadar yükseliyor. Işın izleme destekli oyunlarda da M4 tabanlı modele kıyasla 2 kata kadar performans artışı sağlanıyor.

Siri AI ve Apple Intelligence özellikleri

Yeni iMac'in öne çıkan yeniliklerinden biri, macOS 27 ile sunulan Siri AI ve Apple Intelligence özellikleri. Apple, yeni Siri deneyimini daha kişisel, konuşma odaklı ve uygulamalar arasında daha fazla işlem gerçekleştirebilen bir yapıya taşıyor.

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Siri AI, Spotlight aramasına entegre ediliyor. Kullanıcılar farklı konularda sorular sorabiliyor, takip sorularıyla aramalarını derinleştirebiliyor ve mesajlar, e-postalar ile fotoğraflar gibi içeriklerinde arama yapabiliyor. Sistem ayrıca uygulamalar arasında işlem gerçekleştirebiliyor. Ekrandaki bir grafik veya tarayıcıdaki fotoğraf hakkında bilgi almak için Görsel Zeka özelliklerinden yararlanılabiliyor.

Yazı yazma ve düzenleme araçları, metin girilebilen farklı alanlarda kullanılabiliyor. Mail ve Mesajlar uygulamalarında ise Siri, kullanıcının alışılmış yazım tarzını ve tonunu yansıtabiliyor. Safari, sekmeleri konularına göre düzenleyebiliyor, web sitelerindeki ürün stok durumu veya fiyat değişiklikleri gibi gelişmeleri bildirebiliyor ve kullanıcının tarifine göre özel uzantılar oluşturabiliyor. Kestirmeler uygulamasında otomasyonlar doğal dille hazırlanabilirken Fotoğraflar uygulamasında akıllı düzenleme araçları kullanılabiliyor.

Yeni iMac, Apple Silicon için optimize edilen LM Studio Bionic ve Topaz Studio gibi yapay zeka uygulamalarını da destekliyor. Yerel modellerin çalıştırılabilmesi, verilerin cihaz üzerinde işlenmesine imkan tanıyarak gizliliğin korunmasına katkı sağlıyor.

24 inç 4.5K Retina ekran ve gelişmiş ses sistemi

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Yeni M6 çipli iMac modeli 24 inç boyutunda 4.5K Retina ekran ile geliyor. 500 nit parlaklık sunan panel, P3 geniş renk gamını destekliyor ve 1 milyardan fazla renk gösterebiliyor. Apple'ın karşılaştırmasına göre ekran, en çok satan 24 inç hepsi bir arada bilgisayara kıyasla beş kat daha yüksek çözünürlük ve yaklaşık yüzde 70 daha fazla parlaklık sunuyor.

Görüntülü görüşmeler için 12 MP Center Stage kamera kullanılıyor. Kamera, görüşme sırasında kullanıcının kadrajda kalmasına yardımcı olurken Desk View özelliği çalışma alanının üstten görünümünü paylaşabiliyor. Bu özellik özellikle çevrim içi ders anlatımı ve yaratıcı çalışmaların gösterilmesi için kullanılabiliyor.

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Ses tarafında iki çift kuvvet dengelemeli woofer ve iki tweeter bulunuyor. Dolby Atmos destekli Uzamsal Ses, daha sürükleyici bir dinleme deneyimi sunarken stüdyo kalitesinde üç mikrofon dizilimi ses kaydını ve görüşmeleri destekliyor.

Bağlantı özellikleri de yenilenen iMac'in önemli noktaları arasında. Cihaz Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği sunuyor. İsteğe bağlı 2,5 Gigabit Ethernet bağlantısı, önceki nesle kıyasla 2,5 kata kadar daha yüksek kablolu ağ hızı sağlıyor.

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SSD depolama tarafında okuma ve yazma performansı önceki modele göre 2 kata kadar artırılıyor. Böylece uygulamaların açılması, büyük fotoğraf arşivlerinin yüklenmesi ve video projelerinin aktarılması hızlanıyor.

Modelde yapılandırmaya bağlı olarak dört adede kadar Thunderbolt 4 bağlantı noktası bulunuyor. Harici depolama birimleri ve bağlantı istasyonlarının yanı sıra iki adede kadar 6K harici ekran bağlanabiliyor. Bu ekranlarla birlikte kullanıcılar 50 milyon pikselden fazla görüntüleme alanına sahip bir çalışma ortamı oluşturabiliyor.

Apple, yeni iMac'i mavi, yeşil, pembe, sarı, mor, turuncu ve gümüş olmak üzere yedi farklı renk seçeneğiyle satışa sunuyor. Yeni iMac, Apple'ın macOS 27 Golden Gate işletim sistemiyle çalışıyor.

Apple iMac M6 teknik özellikleri

İşlemci : Apple M6, 10 veya 12 çekirdekli CPU seçenekleri

: Apple M6, 10 veya 12 çekirdekli CPU seçenekleri Ekran kartı : 10 veya 12 çekirdekli GPU seçenekleri, her GPU çekirdeğinde Neural Accelerator

: 10 veya 12 çekirdekli GPU seçenekleri, her GPU çekirdeğinde Neural Accelerator Yapay zeka : Çift 16 çekirdekli Neural Engine

: Çift 16 çekirdekli Neural Engine Bellek bant genişliği : 170 GB/sn'ye kadar

: 170 GB/sn'ye kadar Ekran : 24 inç 4.5K Retina, 500 nit parlaklık

: 24 inç 4.5K Retina, 500 nit parlaklık Renk desteği: P3 geniş renk gamı, 1 milyardan fazla renk

P3 geniş renk gamı, 1 milyardan fazla renk Kamera : 12 MP Center Stage, Desk View desteği

: 12 MP Center Stage, Desk View desteği Ses sistemi: İki çift kuvvet dengelemeli woofer, iki tweeter, Dolby Atmos destekli Uzamsal Ses

İki çift kuvvet dengelemeli woofer, iki tweeter, Dolby Atmos destekli Uzamsal Ses Mikrofon : Stüdyo kalitesinde üç mikrofon dizilimi

: Stüdyo kalitesinde üç mikrofon dizilimi Kablosuz bağlantı : Wi-Fi 7, Bluetooth 6

: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 Kablolu bağlantı: İsteğe bağlı 2,5 Gigabit Ethernet

İsteğe bağlı 2,5 Gigabit Ethernet Bağlantı noktaları : Dört adede kadar Thunderbolt 4

: Dört adede kadar Thunderbolt 4 Harici ekran desteği : İki adede kadar 6K ekran

: İki adede kadar 6K ekran Depolama : SSD; okuma ve yazma performansında önceki nesle kıyasla 2 kata kadar artış

: SSD; okuma ve yazma performansında önceki nesle kıyasla 2 kata kadar artış İşletim sistemi : macOS 27 Golden Gate

: macOS 27 Golden Gate Renk seçenekleri: Mavi, yeşil, pembe, sarı, mor, turuncu ve gümüş

Mavi, yeşil, pembe, sarı, mor, turuncu ve gümüş Aksesuarlar : Renk uyumlu Magic Keyboard ve Magic Mouse veya Magic Trackpad; yapılandırmaya bağlı Touch ID destekli klavye

: Renk uyumlu Magic Keyboard ve Magic Mouse veya Magic Trackpad; yapılandırmaya bağlı Touch ID destekli klavye Başlangıç fiyatı : 104.999 TL (10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU)

: (10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU) Üst yapılandırma başlangıç fiyatı : 119.999 TL (12 çekirdekli CPU ve 12 çekirdekli GPU)

: (12 çekirdekli CPU ve 12 çekirdekli GPU) Ön sipariş tarihi: 28 Ekim 2026

Apple iMac M6 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Apple'ın açıkladığı ABD fiyatlarına göre yeni iMac'in 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU içeren başlangıç yapılandırması 1.499 dolar fiyatla satışa çıkıyor. Modelin Türkiye fiyatı ise 104.999 TL’den başlıyor.

12 çekirdekli CPU ve 12 çekirdekli GPU içeren üst yapılandırmanın başlangıç fiyatı ise 1.699 dolar olarak açıklanıyor. Bu versiyonun Türkiye fiyatı ise 119.999 TL’den başlıyor.

Yeni iMac için ön siparişler 28 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Cihazın müşterilere teslim edilmesi ve Apple Store mağazaları ile yetkili satıcılarda satışa sunulması ise 6 Kasım 2026 tarihinde planlanıyor.

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