Claude ile uygulama geliştiren kullanıcı gizli bir madenci yazılımı buldu

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ her ne kadar gelecek için endişeleri arttırıyor olsa da yazılım ve güvenlik tarafında sıradan kullanıcıların gücünü de arttırıyor. Reddit platformunda yapılan bir paylaşım, Mac cihazlarında nasıl gizli madencilik yapıldığını ortaya koyuyor.

İlginç tesadüf

12 çekirdekli bir yongası bulunan Mac cihazının 112 derece gibi endişe verici sıcaklıklara çıktığını gören bir kullanıcı Claude kullanarak macOS için bir sıcaklık izleme uygulaması geliştirmeye karar vermiş. Uygulamanın testlerini yaparken ise ilginç bir olayla karşılaşmış.

Yerli oyundan büyük başarı 1 gün önce eklendi

Uygulama arka planda çalışan bir kripto para madenciliği yazılımı olduğunu fark etmiş. XMRig adındaki Monero odaklı madencilik yazılımı aslında açık kaynak ancak kötü amaçlı yazılımlarla birlikte dağıtılarak işlem gücünü izinsiz kullanabiliyor. Mac cihazlarının güvenlik özellikleri bu tür yazılımlara karşı tam koruma sağlayamıyor.

Bulgulara göre XMRig, geçici bir klasörden çalışıyor ve pool.hashvault.sh adlı havuza bağlanarak madencilik yapıyordu. Yazılımın kalıcılığını sağlayan unsur ise uzun ve kodlanmış bir betik kullanan LaunchAgent adlı başlangıç öğesiydi. Bu yapı, işlem sonlandırılsa bile programı yeniden başlatabiliyordu.

Benzer bir konu Windows tarafında da mevcut. Yine aynı yazılım sistem kaynaklarını sömürürken Görev Yöneticisi açıldığında gözden kayboluyor ve kullanıcı sorunu göremiyordu. Her iki durumda da kullanıcının üzerinden para kazanılması ve sisteminin aşırı yüklenme sonucu çabuk eskimesi söz konusu.

Daha önce mutlaka belirli güvenlik yazılımları ile taranması gereken bu tür problemlerin artık yapay zekâ yardımıyla kullanıcılar tarafından da temel düzeyde fark edilebildiğini görüyoruz. Yakın dönemde buna benzer çözümlerin giderek daha da artacağı muhakkak.

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