Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Claude ile uygulama geliştiren kullanıcı gizli bir madenci yazılımı buldu

    MacOS ve Windows sistemlerini hedefleyen gizli bir kripto para madenciliği uygulaması tesadüfen bir kullanıcının Claude ile yaptığı uygulama sayesinde keşfedildi. 

    Mac Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ her ne kadar gelecek için endişeleri arttırıyor olsa da yazılım ve güvenlik tarafında sıradan kullanıcıların gücünü de arttırıyor. Reddit platformunda yapılan bir paylaşım, Mac cihazlarında nasıl gizli madencilik yapıldığını ortaya koyuyor.

    İlginç tesadüf

    12 çekirdekli bir yongası bulunan Mac cihazının 112 derece gibi endişe verici sıcaklıklara çıktığını gören bir kullanıcı Claude kullanarak macOS için bir sıcaklık izleme uygulaması geliştirmeye karar vermiş. Uygulamanın testlerini yaparken ise ilginç bir olayla karşılaşmış.

    Uygulama arka planda çalışan bir kripto para madenciliği yazılımı olduğunu fark etmiş. XMRig adındaki Monero odaklı madencilik yazılımı aslında açık kaynak ancak kötü amaçlı yazılımlarla birlikte dağıtılarak işlem gücünü izinsiz kullanabiliyor. Mac cihazlarının güvenlik özellikleri bu tür yazılımlara karşı tam koruma sağlayamıyor.

    Bulgulara göre XMRig, geçici bir klasörden çalışıyor ve pool.hashvault.sh adlı havuza bağlanarak madencilik yapıyordu. Yazılımın kalıcılığını sağlayan unsur ise uzun ve kodlanmış bir betik kullanan LaunchAgent adlı başlangıç öğesiydi. Bu yapı, işlem sonlandırılsa bile programı yeniden başlatabiliyordu.

    Benzer bir konu Windows tarafında da mevcut. Yine aynı yazılım sistem kaynaklarını sömürürken Görev Yöneticisi açıldığında gözden kayboluyor ve kullanıcı sorunu göremiyordu. Her iki durumda da kullanıcının üzerinden para kazanılması ve sisteminin aşırı yüklenme sonucu çabuk eskimesi söz konusu.

    Daha önce mutlaka belirli güvenlik yazılımları ile taranması gereken bu tür problemlerin artık yapay zekâ yardımıyla kullanıcılar tarafından da temel düzeyde fark edilebildiğini görüyoruz. Yakın dönemde buna benzer çözümlerin giderek daha da artacağı muhakkak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ilk muayene geçerlilik tarihi ne demek süzme sayaç nedir kör nokta aynası nereye takılır cimere isimsiz şikayet nasıl yapılır semperit lastik yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    HP PROBOOK 4
    HP PROBOOK 4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum