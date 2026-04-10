Mac'lerde WiFi sorununu çözen macOS 26.4.1 yayınlandı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, Mac kullanıcıları için macOS 26.4.1'i yayınladı. Bu güncelleme, benzer şekilde sorunları gidermeye ve cihazlar genelinde sistem kararlılığını iyileştirmeye odaklanan iOS 26.4.1 ve iPadOS 26.4.1'in yayınlanmasından sadece bir gün sonra geldi.

macOS 26.4.1 güncellemesi neler getiriyor?

macOS Tahoe 26.4.1 güncellemesi, özellikle M5 işlemcili MacBook Air ile birlikte M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro modellerinde içerik filtreleme uzantıları kullanılırken ve Wi-Fi ağına bağlanırken ortaya çıkabilen bir sorunu düzeltiyor.

macOS 26.4.1 güncellemesi, Apple'ın Mart ayı sonunda yayınladığı macOS 26.4'ün ardından geldi. macOS 26.4, yeni emojiler, Apple Müzik ve Podcast'ler için yeni özellikler ve güvenlik düzeltmeleri içeriyordu.

