Mac'lerde WiFi sorununu çözen macOS 26.4.1 yayınlandı

macOS 26.4.1 güncellemesi neler getiriyor?
macOS Tahoe 26.4.1 güncellemesi, özellikle M5 işlemcili MacBook Air ile birlikte M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro modellerinde içerik filtreleme uzantıları kullanılırken ve Wi-Fi ağına bağlanırken ortaya çıkabilen bir sorunu düzeltiyor.
macOS 26.4.1 güncellemesi, Apple'ın Mart ayı sonunda yayınladığı macOS 26.4'ün ardından geldi. macOS 26.4, yeni emojiler, Apple Müzik ve Podcast'ler için yeni özellikler ve güvenlik düzeltmeleri içeriyordu.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz