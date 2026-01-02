MacBook Air, Ukraynalı bir askerin hayatını kurtardı: Dayanıklılığı şaşırttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör MacBook’ların tek parça alüminyumdan üretilmesi pek çok avantaj sunuyor. Bu tasarım, Apple bilgisayarlarının ömrünü uzattığı gibi, bazı durumlarda kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıcı olabiliyor. Son örnekte, Ukraynalı bir asker M1 MacBook Air’i sayesinde ölümcül bir top mermisi parçasından korunmayı başardı.Üstelik kasada büyük bir delik açılmış olmasına rağmen ekran hala çalışır durumda.

MacBook Air'in şaşırtıcı dayanıklılığı

X platformunda @lanevychs kullanıcı adıyla paylaşılan gönderilerde, eski bir film fotoğrafçısıyken Ukrayna ordusuna katılan asker, M1 MacBook Air’inin kendisini nasıl koruduğunu gösteren iki fotoğraf yayınladı. Görsellerde, ekran ve alt kasada oldukça büyük bir delik olduğu, darbenin her iki taraftan da cihaza isabet ettiği açıkça görülüyor. Bu şarapnel parçası, MacBook olmasaydı hayati sonuçlar doğurabilirdi.

Benzer bir olay daha önce Fort Lauderdale’de yaşanmış, bir MacBook Pro, 9 mm’lik bir mermiye hedef olmuş ve sahibinin hayatını kurtarmıştı. Bu M1 MacBook Air vakasında dikkat çeken nokta ise ekranın ciddi hasar almasına rağmen tamamen işlevsiz hale gelmemesi. Paylaşılan videoda, kırık ekrana rağmen ekranda gezinmenin mümkün olduğu görülüyor.

Apple’ın Mac serisi, otomobil üzerinden geçtiğinde bile yalnızca yüzeysel çiziklerle kurtulabilecek kadar sağlam olduğunu da daha önce kanıtlamıştı. Bu yeni vaka da MacBook'ların dayanıklılığını bir kez daha kanıtlıyor.

