Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MacBook Air, Ukraynalı bir askerin hayatını kurtardı: Dayanıklılığı şaşırttı

    Ukraynalı bir asker, M1 MacBook Air’i sayesinde ölümcül bir top mermisi parçasından korunmayı başardı.Üstelik kasada büyük bir delik açılmış olmasına rağmen ekran hala çalışır durumda. 

    MacBook Air, Ukraynalı bir askerin hayatını kurtardı Tam Boyutta Gör
    MacBook’ların tek parça alüminyumdan üretilmesi pek çok avantaj sunuyor. Bu tasarım, Apple bilgisayarlarının ömrünü uzattığı gibi, bazı durumlarda kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıcı olabiliyor. Son örnekte, Ukraynalı bir asker M1 MacBook Air’i sayesinde ölümcül bir top mermisi parçasından korunmayı başardı.Üstelik kasada büyük bir delik açılmış olmasına rağmen ekran hala çalışır durumda. 

    MacBook Air'in şaşırtıcı dayanıklılığı

    X platformunda @lanevychs kullanıcı adıyla paylaşılan gönderilerde, eski bir film fotoğrafçısıyken Ukrayna ordusuna katılan asker, M1 MacBook Air’inin kendisini nasıl koruduğunu gösteren iki fotoğraf yayınladı. Görsellerde, ekran ve alt kasada oldukça büyük bir delik olduğu, darbenin her iki taraftan da cihaza isabet ettiği açıkça görülüyor. Bu şarapnel parçası, MacBook olmasaydı hayati sonuçlar doğurabilirdi.

    Benzer bir olay daha önce Fort Lauderdale’de yaşanmış, bir MacBook Pro, 9 mm’lik bir mermiye hedef olmuş ve sahibinin hayatını kurtarmıştı. Bu M1 MacBook Air vakasında dikkat çeken nokta ise ekranın ciddi hasar almasına rağmen tamamen işlevsiz hale gelmemesi. Paylaşılan videoda, kırık ekrana rağmen ekranda gezinmenin mümkün olduğu görülüyor.

    Apple’ın Mac serisi, otomobil üzerinden geçtiğinde bile yalnızca yüzeysel çiziklerle kurtulabilecek kadar sağlam olduğunu da daha önce kanıtlamıştı. Bu yeni vaka da MacBook'ların dayanıklılığını bir kez daha kanıtlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    95 nerenin plakası pdf yazı karakterleri bozuk çıkıyor banka nasıl kurulur windows 10 lite hankook kış lastiği yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum