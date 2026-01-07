MacBook'lar artık dokunmatik: Sihirli ekran tanıtıldı

Intricuit Magic Screen nasıl çalışıyor?
Magic Screen, MacBook Pro veya MacBook Air’ın ekranına manyetik olarak takılan şeffaf bir pleksiglas levha. USB-C kabloyla dizüstü bilgisayara bağlanması yeterli oluyor; dokunmatik ekranlı MacBook kullanıma hazır. Temel dokunmatik giriş, herhangi bir sürücü ya da ek yazılım olmadan çalışıyor ancak daha gelişmiş özellikler için üreticinin uygulamasının yüklenmesi gerekiyor.
Kalem ve kılıfla geliyor
Intricuit Magic Screen, MacBook'ta çizim yapmayı, Photoshop fırçalarını kullanmayı ya da 3B modeller oluşturmayı daha rahat hale getirmek için tasarlanmış kalemle birlikte geliyor. Magic Screen'i MacBook ekranından uzakta bir çizim tableti olarak da kullanmak mümkün. MacBook ekranının arkasına manyetik olarak takılan kılıf, ekranı destekleyerek çizim için gerekli stabiliteyi sağlıyor. Dizüstü bilgisayarı kapatmadan önce Magic Screen’in çıkartılması gerekiyor.
Hangi modellerle uyumlu, fiyatı ne kadar?
Intricuit Magic Screen, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yanı sıra 13 inç ve 15 inç MacBook Air ile uyumlu. Dokunmatik ekran aksesuarı, 139 dolardan satışa sunulacak.Kaynakça https://intricuit.com https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-and-MacBook-Air-to-get-touchscreen-with-stylus-support-thanks-to-Magic-Screen.1198213.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: