    MacBook'lar artık dokunmatik: Sihirli ekran tanıtıldı

    Apple'ın 2026'da dokunmatik ekranlı MacBook Pro'yu tanıtması beklenirken, CES 2026'da mevcut MacBook'lara dokunmatik ekran ekleyen ve kalem desteği de sunan bir ürün tanıtıldı: Magic Screen.

    Intricuit Magic Screen dokunmatik ekranlı MacBook Tam Boyutta Gör
    Piyasadaki çoğu dizüstü bilgisayar dokunmatik ekran seçeneği sunarken, Apple bugüne kadar dizüstü bilgisayarlarını dokunmatik ekranla donatmayı reddetti. Bu durumun yeni nesil MacBook Pro ile değişmesi bekleniyor. Öte yandan, kullanıcıların MacBook’a dokunmatik ekran eklemelerine olanak tanıyan bir aksesuar olan Intricuit Magic Screen, CES 2026’da tanıtıldı.

    Intricuit Magic Screen nasıl çalışıyor?

    Magic Screen, MacBook Pro veya MacBook Air’ın ekranına manyetik olarak takılan şeffaf bir pleksiglas levha. USB-C kabloyla dizüstü bilgisayara bağlanması yeterli oluyor; dokunmatik ekranlı MacBook kullanıma hazır. Temel dokunmatik giriş, herhangi bir sürücü ya da ek yazılım olmadan çalışıyor ancak daha gelişmiş özellikler için üreticinin uygulamasının yüklenmesi gerekiyor.

    Kalem ve kılıfla geliyor

    Intricuit Magic Screen, MacBook'ta çizim yapmayı, Photoshop fırçalarını kullanmayı ya da 3B modeller oluşturmayı daha rahat hale getirmek için tasarlanmış kalemle birlikte geliyor. Magic Screen'i MacBook ekranından uzakta bir çizim tableti olarak da kullanmak mümkün. MacBook ekranının arkasına manyetik olarak takılan kılıf, ekranı destekleyerek çizim için gerekli stabiliteyi sağlıyor. Dizüstü bilgisayarı kapatmadan önce Magic Screen’in çıkartılması gerekiyor.

    Hangi modellerle uyumlu, fiyatı ne kadar?

    Intricuit Magic Screen, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yanı sıra 13 inç ve 15 inç MacBook Air ile uyumlu. Dokunmatik ekran aksesuarı, 139 dolardan satışa sunulacak.

    Kaynakça https://intricuit.com https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-and-MacBook-Air-to-get-touchscreen-with-stylus-support-thanks-to-Magic-Screen.1198213.0.html
