MacBook Neo 2 için çıkış tarihi ortaya çıktı: A19 Pro ve 12 GB RAM geliyor

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Mart 2026'da piyasaya sürülen ilk MacBook Neo, Apple'ın uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar segmentindeki önemli ürünlerinden biri haline geldi. Modelin gördüğü yoğun ilginin ardından yeni nesil üzerinde çalışıldığına yönelik beklentiler de güç kazandı. Bu kapsamda Bloomberg'in son raporu MacBook Neo 2’nin 2027'nin ilk yarısında tanıtılabileceğine işaret ediyor.

MacBook Neo 2, A19 Pro işlemciyle gelecek

Mevcut bilgilere göre MacBook Neo 2, A19 Pro işlemci ve 12 GB RAM ile gelecek. İlk nesilde A18 Pro işlemci ve 8 GB RAM kullanan Apple'ın yeni modelde hem işlemci performansını hem de çoklu görev kapasitesini artırması bekleniyor. A19 Pro'nun CPU tarafında yaklaşık %10-15, GPU tarafında ise %40'a kadar performans artışı sunması bekleniyor. Bununla birlikte, yeni dizüstü bilgisayarın diğer teknik özellikleri hakkında henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Yeni modelin farklı renk seçenekleriyle sunulacağı da iddialar arasında.

Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarını 2027'nin ilk yarısında, en geç haziran ayına kadar piyasaya sürmesi bekleniyor. İlk MacBook Neo'nun mart ayında tanıtılmış olması, yeni modelin de aynı dönemde duyurulabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

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Ek olarak ilk nesil MacBook Neo, depolama kapasitesine bağlı olarak 599 dolar ve 699 dolar başlangıç fiyatlarıyla satışa çıkmıştı. Ancak Apple, küresel çip tedarikinde yaşanan sıkıntıları gerekçe göstererek haziran 2026'da her iki seçeneğin fiyatını 100 dolar artırdı. Türkiye tarafında ise son zamların ardından cihazın başlangıç fiyatı 50 bin TL sınırına dayandı. Bellek sıkıntısının devam ettiği bir ortamda MacBook Neo 2’nin ek maliyet artışlarıyla karşılaşabileceği de belirtiliyor. Dolayısıyla yeni model daha da pahalı olabilir.

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