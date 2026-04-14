MacBook Neo üretimi artıyor ama asıl sorun işlemci

MacBook Neo 2 geliyor
Apple normalde MacBook Neo için 5-8 milyon arasında bir satış rakamı ön görmüştü. Ne var ki inanılmaz talep sonrasında Apple bu rakamı 10 milyon seviyesine çıkarmış durumda. Firmanın tedarikçi ortaklarına ulaşarak bileşen üretimini arttırmaları konusunda baskı yapmaya başladı.
Bununla birlikte bazı kaynaklar A18 Pro yonga setinin üretimi konusunda sıkıntılar yaşanabileceğini düşünüyor zira iPhone 16 Pro serisi için üretilen ancak bir GPU kümesi pasif olan bozuk versiyonlar MacBook Neo için ayrılmıştı. Bu yongada 8GB LPDDR5X RAM de entegre geliyordu. Üretimin artması ile bu kez bozuk A18 Pro yonga seti versiyonlarının yetişmemesi durumu söz konusu.
Yeni gündeme gelen bilgiler ise Apple'ın hemen MacBook Neo 2 modeline geçeceğini iddia ediyor. 2027 yılının başlarında iPhone 17 Pro serisinin işlemcisi olan Apple A19 Pro ve bu yongaya entegre 12GB LPDDR5X RAM kapasitesini temel alacak MacBook Neo 2 piyasaya çıkacak. Böylece ilk nesil MacBook Neo modeline olan ilgi de azalmış olacak.
