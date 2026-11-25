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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, uygun fiyatlı serisini güncellemeye hazırlanıyor. MacBook Neo 2 modelinin 2027 ilkbaharında tanıtılması bekleniyor. Yeni cihaz gücünü A19 Pro işlemciden alacak. Şirket, donanım güncellemesinin yanı sıra tıpkı iPhone modellerinde olduğu gibi her yıl yeni renk seçenekleri sunarak ürün yelpazesini taze tutmayı hedefliyor. Modelin uygun fiyatlı konumunu koruması hedefleniyor ancak küresel tedarik maliyetleri fiyata hafifçe yansıyabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar serisi MacBook Neo'yu yıllık güncelleme döngüsüne dahil etmeye hazırlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre şirket, J701 kod adıyla geliştirilen MacBook Neo 2'yi 2027 ilkbaharında tanıtabilir. Güncellemenin ağırlıklı olarak işlemci tarafında yapılması ve yeni renk seçenekleri sunulması bekleniyor.

MacBook Neo 2, A19 Pro işlemciyle gelecek

Kaçıranlar için ilk nesil MacBook Neo, Apple'ın iPhone modellerinde kullandığı A18 Pro işlemciden güç alıyor. İkinci nesilde ise bu işlemcinin yerini Apple A19 Pro alacak. Böylece Apple, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarını daha güncel donanımla sunabilecek. Mark Gurman'a göre işlemci yükseltmesi, ilk nesil MacBook Neo sahiplerinin yeni modele geçmesi için tek başına yeterli bir neden olmayabilir. Ancak Apple açısından bu güncelleme, ürünü ilk kez satın almayı düşünen kullanıcılara daha güncel bir seçenek sunma fırsatı sağlayacak.

Yeni modelin diğer teknik özellikleri hakkında şimdilik ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla ekran, bellek, depolama ve bağlantı seçeneklerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Her yıl yeni renk seçenekleri sunulabilir

MacBook Neo 2'nin öne çıkan yeniliklerinden biri de renk seçenekleri olabilir. Gurman, Apple'ın MacBook Neo serisine her yıl yeni renkler eklemeyi planladığını belirtiyor. Bu yaklaşım, şirketin iPhone modellerinde uyguladığı stratejiye benziyor. Apple, yeni nesil iPhone'larla birlikte genellikle bir veya iki yeni renk sunarken bazı eski seçenekleri ürün gamından çıkarıyor.

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Fiyat tarafında ise beklenti, Apple'ın MacBook Neo'nun uygun fiyatlı konumunu koruması yönünde. Ancak devam eden bellek tedarik sorunlarının maliyetleri artırması durumunda başlangıç fiyatında sınırlı bir artış yaşabilir. Nitekim ilk nesil modelin fiyatında haziran ayında da bir artış yapılmıştı. Apple'ın yeni modelle birlikte yıllık güncelleme stratejisini sürdürüp sürdürmeyeceği ve fiyat politikasını nasıl şekillendireceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

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