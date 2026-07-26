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    MacBook Neo 2 yolda: A19 Pro ve daha fazla RAM ile gelebilir

    Apple, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı MacBook Neo'nun ikinci nesli için çalışmalara başladı. Yeni sızıntılara göre cihaz, A19 Pro yonga seti ve daha yüksek RAM kapasitesiyle piyasaya çıkacak.

    MacBook Neo 2 yolda: A19 Pro ve daha fazla RAM ile gelebilir Tam Boyutta Gör
    Apple, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı MacBook Neo'nun ikinci nesli için çalışmalara başladı. Yeni sızıntılara göre şirket, cihazda performansı artıracak önemli yükseltmeler planlarken, uygun fiyatlı konumunu korumayı hedefliyor.

    MacBook Neo 2, A19 Pro ve 12 GB RAM ile gelebilir

    Bloomberg yazarı Mark Gurman ve diğer kaynakların aktardığı bilgilere göre Apple, yeni MacBook Neo modelini A19 Pro işlemcisiyle test ediyor. Ayrıca cihazın, günlük kullanım ve Apple Intelligence yapay zeka özellikleri için daha uygun hale gelmesi amacıyla farklı bellek seçenekleri üzerinde de çalışılıyor.

    Mevcut MacBook Neo modeli, 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU'ya sahip A18 Pro işlemcisini kullanıyor. Yeni modelde yer alması beklenen A19 Pro'nun ise CPU tarafında yaklaşık %10-15, GPU tarafında ise %40'a kadar performans artışı sunması bekleniyor. 

    İddialara göre dizüstü bilgisayarda kullanılacak A19 Pro'nun GPU yapılandırması da iPhone 17 Pro'dakinden farklı olabilir. Apple'ın, enerji verimliliği ve pil ömrünü optimize etmek amacıyla dizüstü sürümünde 5 çekirdekli GPU tercih edebileceği ifade ediliyor.

    Bellek tarafında da önemli bir yükseltme gündemde. İlk nesil MacBook Neo'da bulunan 8 GB RAM yerine yeni modelde 12 GB RAM sunulabileceği konuşuluyor. Bu artışın özellikle cihaz üzerinde çalışan Apple Intelligence özelliklerinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

    Tasarım konusunda ise büyük değişiklikler beklenmiyor. Apple'ın kompakt ve hafif gövde yapısını koruyacağı, ancak renk seçeneklerini güncelleyerek ürünü daha çekici hale getireceği belirtiliyor. Mevcut modelde sunulan Silver, Blush, Citrus ve Indigo renklerinin yanı sıra yeni renk seçeneklerinin de eklenebileceği öne sürülüyor. MacBook Neo 2'nin 2027 yılında tanıtılması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/07/24/macbook-neo-2-specs-tipped-a19-pro-chip-more-ram/ https://x.com/markgurman/status/2079954253800505631
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