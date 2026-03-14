MacBook Neo, Apple'ın en kolay tamir edilebilen laptopu oldu

Tam Boyutta Gör Apple’ın yakın zamanda duyurduğu en ucuz dizüstü bilgisayarı MacBook Neo aynı zamanda en kolay tamir edilebilen modeli oldu. Elektronik cihazların içini açıp incelemesiyle bilenen iFixit ekibi, yeni MacBook Neo için 10 üzerinden 6 onarılabilirlik puanı verdi. Bu skor çok yüksek olmasa da, MacBook serisi için son 14 yılın en yüksek iFixit puanı olmasıyla dikkat çekiyor.

Yapışkan yerine vidalar tercih edilmiş

MacBook Neo'nun en öne çıkan noktalardan biri, bataryanın yapıştırılmak yerine vidalarla sabitlenmiş olması. Bu değişiklik, batarya değişimini riskli bir işlem olmaktan çıkarıp daha rutin bir onarım haline getiriyor. Ayrıca dizüstünün iç tasarımının oldukça basit bir söküm düzenine sahip olduğu belirtiliyor. Arka kapağı açtıktan sonra batarya, hoparlörler, bağlantı portları ve trackpad’e doğrudan erişilebiliyor.

Bazı tasarım değişiklikleri de tamiri kolaylaştırıyor. Basitleştirilmiş anten yapısı, ekranın kasadan daha rahat ayrılmasını sağlıyor. Klavyeyi değiştirmek ise biraz zahmeti. Çünkü 41 vida ve bantların sökülmesi gerekiyor. Yine de klavyenin diğer bazı modellerde olduğu gibi üst kasaya perçinlenmemiş olması önemli bir avantaj olarak görülüyor. Bataryanın vidalı olması da bu süreçte işleri kolaylaştırıyor.

Apple’ın Force Touch trackpad yerine yeniden mekanik bir trackpad tercih etmesi de onarım açısından olumlu bir adım olarak görülüyor. Ayrıca kasanın içinde kullanılan Torx Plus vidalarının boyutları açıkça etiketlenmiş, bu da tamir sırasında teknisyenlere yardımcı oluyor.

Son yıllardaki bazı olumlu değişiklikler de korunmuş durumda. iFixit’e göre Apple’ın Repair Assistant sistemi, test edilen tüm yedek parçaları sorunsuz şekilde tanıdı. Bunun yanında USB-C portları ve kulaklık girişi modüler tasarlanmış; yani bu parçaların değişimi anakarta müdahale gerektirmiyor.

Buna rağmen bazı sınırlamalar devam ediyor. Neo modelinde RAM ve depolama birimleri anakarta lehimli, yani sonradan yükseltme yapmak mümkün değil. Alt kapakta kullanılan pentalobe vidalar da tamir edilebilirlik açısından eksi bir puan olarak nitelendiriliyor.

iFixit, Neo’nun onarılabilirliğini başarılı olarak tanımlasa da bunun diğer MacBook modellerine de yansıyacağını söylemek için erken. Çünkü 599 dolarlık (okullar için 499 dolar) bu model özellikle eğitim pazarını hedefliyor. Bu segmentte kolay tamir edilebilir cihazların büyük çaplı satın almalar için önemli bir kriter olduğu belirtiliyor. Yine de Avrupa Birliği'nin yeni kurallarının Apple'ı daha kolay tamir edilebilir cihazlar geliştirmeye zorlaması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: