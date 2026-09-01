MacBook Neo endişesi: SSD ömrünü kısaltıyor

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Tam Boyutta Gör Son dönemin en çok satan MacBook modeli haline gelen ve devam modelini de garantiye alan MacBook Neo modelinde kritik bir durum ortaya çıktı. Sistemi fiyat-performans ortalamasında tutmanın bir bedeli var.

MacBook Neo SSD sorunu

MacBook Neo günümüzde oldukça düşük sayılan 8GB RAM kapasitesini tolere edebilmek için kapasitenin yetmediği anlarda SSD üzerinde belirli bir bölümü geçici RAM olarak kullanıyor. Cihazı yoğun şekilde kullanıyorsanız bu bir sorun oluşturmaya başlıyor.

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UFD Tech kanalı yaptığı ölçümlerde 256GB MacBook Neo versiyonunun yazma ömrünün 414TB, 512GB versiyonun yazma ömrünün ise 1521TB civarında olduğunu tespit etmiş. Daha sonra bir gün boyunca Chrome üzerinde araştırma ve makale okuma, WhatsApp ve Discord üzerinden iletişim gibi gündelik işleri yoğun bir şekilde sürdürmüş.

Günün sonunda MacBook Neo cihazının SSD sürücüsüne sadece 3 saatte 900GB veri yazıldığını görmüş. Bunun anlamı yoğun kullanımda 256GB versiyonun SSD sürücüsü 2 ay civarında bir ömür sunuyor. 512GB versiyon ise bu rakamı 7 ay civarına çıkarıyor.

Veriler elbette herkes için geçerli değil. Cihazını daha düşük yoğunlukta kullananlar ya da RAM kullanımı düşük olanlar için kullanım ömrü rakamları daha da yukarı çıkacaktır. Cihazda değiştirilebilir SSD olmadığı için tamirat maliyetleri bir sorun. Apple’ın bu durumun farkına varıp MacBook Neo 2 modelinde 12GB RAM kullanacağı iddia ediliyor.

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