Apple üçüncü büyük dizüstü üreticisi olmak üzere

Bu yıl sürpriz bir hamleyle MacBook Neo dizüstü bilgisayarını piyasaya süren Apple, beklemediği bir talep ile karşılaştı. Yıl boyunca MacBook Neo modeline olan talep Apple'ı dizüstü sektörünün üçüncü sırasına taşıyabilir.

MacBook Neo etkisi

Gelen bilgilere göre 2026 yılı sonunda Lenovo'nun 43 milyon adet dizüstü satması beklenirken HP'nin de 39 milyon rakamına ulaşması bekleniyor. MacBook Neo satışlarının etkisiyle Apple'ın da 28 milyon dizüstü satışına ulaşacağı tahmin ediliyor. Böylece Apple, Dell'i geride bırakarak üçüncülüğe yerleşmiş olacak.

MacBook Neo 2 iddiaları 1 hf. önce eklendi

Geçen yıl Apple toplamda 23 milyon adet dizüstü bilgisayar satmıştı. Yıllık bazda bu rakamın 5 milyon üzerine çıkmış oluyor. Apple'ın bu yıl 18 milyon adet MacBook Air ve MacBook Pro 14/16 satışı yapacağı tahmin ediliyor. MacBook Neo satışı da 10 milyon civarında gerçekleşecek. Firmanın her segmente uygun dizüstü modelleri geliştirmesi rekabette elini bir hayli güçlendiriyor.

Diğer taraftan raporda Apple Silicon yongalarında bulunan birleşik bellek mimarisinin (UMA) tedarik zincirinde daha fazla esneklik sağladığı ve yerel şekilde yapay zekâ eğitimini sağladığı için geliştiriciler tarafından da yüksek talep gördüğü not düşülmüş.

