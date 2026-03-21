MacBook Neo dopingi: İlk kez Mac alanların sayısı rekor kırdı

Tam Boyutta Gör Apple CEO'su Tim Cook, sosyal medya hesabı üzerinden Mac dünyasında tarihi bir ana tanıklık ettiklerini duyurdu. Deneyimli yönetici Mac dünyasına ilk kez adım atanların sayısında rekor kırıldığını duyurdu. Bu artışta MacBook Neo'nun etkili bir rol oynadığı düşünülüyor.

Yeni MacBook Neo'nun oyun performansı test edildi: İşte sonuç 1 hf. önce eklendi

Cook, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Mac, ilk kez Mac sahibi olan kullanıcılar özelinde tarihinin en iyi lansman haftasını geride bıraktı. Bu coşkuyu görmek bizi çok mutlu ediyor!" ifadelerini kullandı.

11 Mart 2026 tarihinde satışa sunulan uygun fiyatlı MacBook Neo, özellikle Windows tabanlı bilgisayarlardan macOS ekosistemine geçiş yapmak isteyenler ve öğrenciler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Türkiye'de 37.999 TL başlangıç fiyatına sahip olan cihazı eğitim indirimiyle 31.999 TL gibi bir fiyata satın almak mümkün.

Macbook Neo özellikleri

iPhone 16 Pro'dan tanıdığımız A18 Pro çipinin PC için optimize edilmiş özel bir versiyonundan güç alan model, 13 inç Liquid Retina ekranı, canlı renk seçenekleri ve şık alüminyum kasasıyla dikkat çekiyor. Donanım tarafında 8 GB RAM ile birlikte 256 GB veya 512 GB SSD seçenekleri sunulurken, 1080p kamera ve geniş trackpad de kullanıcı deneyimini destekliyor.

MacBook Neo'da 5.000 TL fark ödeyerek 512 GB depolama ve Touch ID özellikli klavyeye sahip olabiliyorsunuz. Apple aynı hafta içinde M5 işlemcili MacBook Air'ın yanı sıra M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerini de tanıtmıştı. Ancak asıl ilgiyi MacBook Neo topladı.

