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    MacBook Neo, Mac satışlarını rekor seviyeye yükseltti

    Apple'ın son kazanç açıklamasına göre, şirketin Mac gelirleri son çeyrekte %28 arttı. Bu artışın büyük kısmı, John Ternus'un öncülük ettiği yeni uygun fiyatlı MacBook Neo'dan kaynaklanıyor.

    apple mac satışları rekor seviyede Tam Boyutta Gör
    Apple, yakın zamanda yaptığı 2026 üçüncü çeyrek kazanç açıklamasında, Mac gelirlerini neredeyse %29 arttığını bildirdi. Bu devasa büyüme, bu üç aylık sürede yepyeni bir Mac piyasaya sürülmeden gerçekleşti. Rekor düzeydeki kazanç, çeyrekten hemen önce piyasaya sürülen tek yeni ürün olan MacBook Neo’ya bağlanıyor.

    Mac satışları %29 arttı

    Apple Mac satış grafiği Tam Boyutta Gör
    Son verilere göre, 27 Haziran'da sona eren çeyrekte Mac bilgisayar satışları 10,35 milyar dolara ulaştı. Apple, geçen yılın aynı döneminde Mac satışlarından 8,05 milyar dolar gelir elde etmişti.

    MacBook Neo'dan beklenmedik performans

    Bu arada, Apple, Haziran ayında Türkiye’yi de içine alan birçok ülkede Mac fiyatlarını artırmıştı. Giriş seviye MacBook Neo’dan üst düzey MacBook Pro modellerine kadar tüm seri ciddi oranda zamlanmıştı. Yalnız, fiyat değişikliği 25 Haziran 2026’da yapıldı. Yani, Apple’ın 2026 3. çeyreği kapattığı tarihten iki gün önce. Dolayısıyla zam gelecek haberleri de Mac satışlarını artırmış olabilir. Asıl önemli olan, yeni zamlı fiyatlardan sonra Mac satış grafiğinin nasıl değişeceği.

    Güncel Mac fiyatları ne kadar? (başlangıç fiyatları)

    • MacBook Neo: 45.999 TL
    • Mac mini: 51.999 TL
    • 13 inç MacBook Air: 84.999 TL
    • 15 inç MacBook Air: 94.999 TL
    • 14 inç MacBook Pro: 129.999 TL
    • 16 inç MacBook Pro: 194.999 TL
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    MunOG 4 saat önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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