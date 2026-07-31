MacBook Neo, Mac satışlarını rekor seviyeye yükseltti

Mac satışları %29 arttı
MacBook Neo'dan beklenmedik performans
Bu arada, Apple, Haziran ayında Türkiye’yi de içine alan birçok ülkede Mac fiyatlarını artırmıştı. Giriş seviye MacBook Neo’dan üst düzey MacBook Pro modellerine kadar tüm seri ciddi oranda zamlanmıştı. Yalnız, fiyat değişikliği 25 Haziran 2026’da yapıldı. Yani, Apple’ın 2026 3. çeyreği kapattığı tarihten iki gün önce. Dolayısıyla zam gelecek haberleri de Mac satışlarını artırmış olabilir. Asıl önemli olan, yeni zamlı fiyatlardan sonra Mac satış grafiğinin nasıl değişeceği.
Güncel Mac fiyatları ne kadar? (başlangıç fiyatları)
- MacBook Neo: 45.999 TL
- Mac mini: 51.999 TL
- 13 inç MacBook Air: 84.999 TL
- 15 inç MacBook Air: 94.999 TL
- 14 inç MacBook Pro: 129.999 TL
- 16 inç MacBook Pro: 194.999 TL
şu temu işine de bir el atsa şiii