iPhone işlemcili MacBook Neo'nun ilk performans testi sonuçları çıktı

MacBook Neo, tek çekirdekte 3461, çok çekirdekte 8668 ve Metal testinde 31286 puan aldı.
MacBook Neo'nun performansını mevcut Mac'lerle karşılaştırdığımızda, A18 Pro'nun çok çekirdekli performansı MacBook Air'deki M1 çipiyle aynı seviyede ancak tek çekirdekli performansı M1'e göre çok daha yüksek, M3 veya M4 çipine daha yakın.
Yüksek tek çekirdekli performans, MacBook Neo’nun internette gezinme, ofis yazılımlarını kullanma ve video izleme gibi işler için gayet yeterli bir bilgisayar olduğunu gösteriyor. Çok çekirdekli performansının düşük olması, bilgisayarın video düzenleme, müzik yapma, 3D modelleme ve benzeri görevler için tasarlanmadığını gösteriyor.
Apple, MacBook Neo'nun performansını diğer Mac'ler, iPad'ler veya iPhone'larla karşılaştırmadı. Şirketin düşük fiyatlı MacBook'u, benzer fiyatlı Windows PC'ler ve Chromebook'larla rekabet etmeye odaklanıyor. Apple, pazarlama materyallerinde A18 Pro'nun, en yeni Intel Core Ultra 5 işlemcili en çok satan PC'ye göre "günlük görevlerde" %50'ye kadar daha hızlı olduğunu söylüyor. Ayrıca, cihaz içi yapay zeka iş yüklerinde 3 kata kadar, fotoğraf düzenlemede de 2 kata kadar daha hızlı.
MacBook Neo ilk benchmark sonuçları
- MacBook Neo - 3461 tek çekirdek, 8668 çok çekirdek, 31286 Metal
- iPhone 16 Pro - 3445 tek çekirdek, 8624 çok çekirdek, 32575 Metal
- M1 MacBook Air - 2346 tek çekirdek, 8342 çok çekirdek, 33148 Metal
- M4 MacBook Air - 3696 tek çekirdek, 14730 çok çekirdek, 54630 Metal
- M3 iPad Air - 3048 tek çekirdek, 11678 çok çekirdek, 44395 Metal
- iPad 11 - 2587 tek çekirdek, 6036 Çok çekirdekli, 19395 Metal
