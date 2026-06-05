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    MacBook Neo'nun satış rakamları açıklandı: Diğer MacBook'ları geride bıraktı

    Pazar araştırma şirketi IDC tarafından paylaşılan verilere göre Apple, mart sonunda sona eren çeyrekte yaklaşık 1,1 milyon MacBook Neo sevkiyatı gerçekleştirdi.

    MacBook Neo'nun satış rakamları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın mart ayında tanıttığı yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo, satış rakamlarıyla şirketin yüzünü güldürüyor. Pazar araştırma şirketi IDC tarafından paylaşılan verilere göre Apple, mart sonunda sona eren çeyrekte yaklaşık 1,1 milyon MacBook Neo sevkiyatı gerçekleştirdi.

    Bu rakam, cihazın satışa yalnızca mart ortasında çıkması nedeniyle dikkat çekiyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ilk çeyrekte MacBook Air (M5) 900 bin, MacBook Pro (M5) ise 550 bin adet sevkiyat rakamına ulaştı.

    599 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen MacBook Neo, giriş seviyesi MacBook Air modelinden yaklaşık %45 daha ucuz konumlandırıldı. Apple, maliyeti düşürmek için M serisi işlemciler yerine A18 Pro çipini tercih ederken, temel modelde 8 GB RAM sunuyor. Buna rağmen cihaz, alüminyum kasa ve 13 inç Liquid Retina ekran gibi premium özelliklerini koruyor.

    IDC'ye göre özellikle fiyat-performans dengesi sayesinde cihaz birçok pazarda beklentilerin üzerinde talep görüyor. Hindistan'da satışa sunulmasının ardından perakendecilerin stok bulmakta zorlandığı belirtiliyor. Mart çeyreğindeki Neo sevkiyatlarının %44'ü ABD'ye yapılırken, Hindistan'da yalnızca birkaç haftalık satış süresinde yaklaşık 18 bin adet sevkiyat gerçekleştirildi.

    Apple'a yeni kullanıcılar kazandırıyor

    Apple CEO'su Tim Cook, nisan ayındaki finansal sonuç toplantısında MacBook Neo'ya yönelik müşteri ilgisinin "beklentilerin çok üzerinde" olduğunu ve şirketin arz sıkıntıları yaşadığını açıklamıştı. Cook ayrıca Neo'nun etkisiyle Mac platformuna ilk kez geçen kullanıcı sayısında rekor kırıldığını ifade etti.

    Araştırma şirketi Counterpoint Research ise MacBook Neo'nun Apple için stratejik öneminin satış rakamlarının ötesine geçtiğini düşünüyor. Şirket, Neo sayesinde Apple'ın daha önce güçlü olmadığı giriş ve orta segment dizüstü bilgisayar pazarına erişim sağladığını belirtiyor. Analistlere göre Apple'ın 400-699 dolar aralığındaki dizüstü bilgisayar segmentindeki payı uzun vadede yaklaşık %2 seviyesinden %15'e kadar yükselebilir.

    Rakipler harekete geçti

    MacBook Neo'nun yarattığı ilgi rakip üreticilerin de dikkatini çekmiş durumda. Bu hafta yeni bir Dell XPS 13 tanıtan Dell, 699 dolarlık başlangıç fiyatıyla doğrudan aynı segmente yöneldi. Şirket, MacBook Neo'nun uygun fiyatlı ancak premium hissiyat sunan dizüstü bilgisayarlara yönelik güçlü talebi ortaya koyduğunu kabul ediyor.

    IDC analistleri, Apple'ın üretim kısıtlarını aşması ve dağıtım ağını genişletmesiyle birlikte mevcut çeyrekte MacBook Neo sevkiyatlarında çok daha büyük bir artış yaşanmasını bekliyor. 

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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