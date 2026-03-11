MacBook Neo'nun SSD hız testi paylaşıldı: Pro'dan 8 kat daha yavaş!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

MacBook Neo'nun ilk performans testi sonuçları çıktı 5 gün önce eklendi

MacBook Neo’nun sürekli SSD okuma ve yazma hızlarının M5 Pro ve M5 Max çipli yeni MacBook Pro modellerine kıyasla 8 kata kadar daha yavaş olduğu ortaya çıktı. İşte The Verge'e göre sürekli SSD hızlarının karşılaştırması:

MacBook Neo (A18 Pro/256GB): 1.735 MB/sn (Okuma hızı) / 1.684 MB/sn (Yazma hızı)

MacBook Air (M1/512GB): 3.422 MB/sn (Okuma hızı) / 3.274 MB/sn (Yazma hızı)

MacBook Air (M5/1TB): 7.049 MB/sn (Okuma hızı) / 7.480 MB/sn (Yazma hızı)

MacBook Pro (M5 Max/4TB): 13,6 GB/sn (Okuma hızı) / 17,8 GB/sn (Yazma hızı)

SSD hızının önemi dosya aktarımında ortaya çıkıyor. MacBook Neo’da 100 GB'lık bir dosyayı aktarmak 1 dakikaya kadar sürebilirken, en yeni MacBook Air’da bu süre yaklaşık 30 saniye, en yeni MacBook Pro’da ise 7-8 saniyeye kadar düşüyor.

Apple'ın, uygun fiyatlı bu bilgisayarda kaynak tüketimini azaltmak için macOS güncellemeleri sunması beklenebilir. Ancak en büyük dezavantaj, yükseltilemeyen 8 GB RAM miktarı. Biraz zorlayıcı bir işlemde belleğin tamamen tükeneceğini, bilgisayarın geçici olarak SSD alanını sanal bellek olarak kullanacağını bilmek gerekiyor.

MacBook Neo, bugün 38.000 TL başlangıç fiyatıyla Türkiye’de de satışa sunuldu.

