Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MacBook Neo'nun SSD hız testi paylaşıldı: Pro'dan 8 kat daha yavaş!

    Apple, MacBook Neo'nun yalnızca 256 GB ya da 512 GB SSD ile geldiğini belirtti, detayları paylaşmadı. Son kıyaslama testine göre, uygun fiyatlı MacBook, PCIe NVMe Gen 3 bant genişliğini bile geçmiyor.

    apple macbook neo ssd hız testi sonuçları Tam Boyutta Gör
    MacBook Neo, Apple’ın ürün gamındaki en uygun fiyatlı MacBook. Neo, elbette bazı ödünler veriyor, bunlardan biri de daha yavaş SSD hızları.

    MacBook Neo’nun sürekli SSD okuma ve yazma hızlarının M5 Pro ve M5 Max çipli yeni MacBook Pro modellerine kıyasla 8 kata kadar daha yavaş olduğu ortaya çıktı. İşte The Verge'e göre sürekli SSD hızlarının karşılaştırması:

    • MacBook Neo (A18 Pro/256GB): 1.735 MB/sn (Okuma hızı) / 1.684 MB/sn (Yazma hızı)
    • MacBook Air (M1/512GB): 3.422 MB/sn (Okuma hızı) / 3.274 MB/sn (Yazma hızı)
    • MacBook Air (M5/1TB): 7.049 MB/sn (Okuma hızı) / 7.480 MB/sn (Yazma hızı)
    • MacBook Pro (M5 Max/4TB): 13,6 GB/sn (Okuma hızı) / 17,8 GB/sn (Yazma hızı)

    SSD hızının önemi dosya aktarımında ortaya çıkıyor. MacBook Neo’da 100 GB'lık bir dosyayı aktarmak 1 dakikaya kadar sürebilirken, en yeni MacBook Air’da bu süre yaklaşık 30 saniye, en yeni MacBook Pro’da ise 7-8 saniyeye kadar düşüyor.

    Apple'ın, uygun fiyatlı bu bilgisayarda kaynak tüketimini azaltmak için macOS güncellemeleri sunması beklenebilir. Ancak en büyük dezavantaj, yükseltilemeyen 8 GB RAM miktarı. Biraz zorlayıcı bir işlemde belleğin tamamen tükeneceğini, bilgisayarın geçici olarak SSD alanını sanal bellek olarak kullanacağını bilmek gerekiyor.

    MacBook Neo, bugün 38.000 TL başlangıç fiyatıyla Türkiye’de de satışa sunuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 6 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 3 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    9230 nedir lol skin changer oto koltuk yükseltici tavsiye en iyi şemsiye markası bulgaristan alışveriş siteleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Hp Victus Gaming 15-FA2704NT
    Hp Victus Gaming 15-FA2704NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum