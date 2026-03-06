Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MacBook Neo'nun USB-C portu sınırlamayla geliyor: MacOS uyaracak!

    Yeni MacBook Neo, iki adet USB-C bağlantı noktasıyla donatıldı ancak portlar aynı değil. Bu, Mac'in harici bir ekrana bağlanması durumunda önemli bir sorunu ortaya çıkarıyor.

    macbook neo usbc portları Tam Boyutta Gör
    MacBook Neo'da iki adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor ancak portlar eşit değil. Her iki bağlantı noktası da aynı görünüyor. Ancak, üstte kalan USB-C bağlantı noktası USB 3 ve DisplayPort'a sahipken, alttaki USB-C bağlantı noktası USB 2'ye (harici ekran desteği olmadan) sahip.

    Harici ekran yanlış porta bağlandığında uyaracak

    Her iki USB-C portu da şarj ve veri aktarımı için kullanılabiliyor. Üstteki port, 10 Gb/s'ye kadar aktarım hızını desteklerken, alttaki port 480 Mb/s ile sınırlı. Apple, MacBook’u USB 2 bağlantı noktası üzerinden bir monitöre bağlamaya çalıştığınızda bunun mümkün olmayacağını belirtiyor. Bu durumda macOS, yanlış USB-C bağlantı noktasını kullandığınıza ilişkin sizi uyarıyor ve diğer porta takmanızı öneren bir bildirim alıyorsunuz.

    MacBook Neo, tek bir monitöre bağlanabiliyor

    Bilmeniz gereken diğer şey ise ekran desteği. MacBook Neo, 4K 60Hz’e kadar doğal çözünürlük sağlayan tek bir harici ekrana bağlanabiliyor.

    Apple, MacBook Neo’yu Türkiye’de 38.000 TL’den başlayan fiyatla satışa sundu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arka amortisör patlarsa ne olur zyxel dx3200-b0 şase ezik olursa ne olur durduk yere birinin aklına gelmesi al4 şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum