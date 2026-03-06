MacBook Neo'nun USB-C portu sınırlamayla geliyor: MacOS uyaracak!

Tam Boyutta Gör MacBook Neo'da iki adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor ancak portlar eşit değil. Her iki bağlantı noktası da aynı görünüyor. Ancak, üstte kalan USB-C bağlantı noktası USB 3 ve DisplayPort'a sahipken, alttaki USB-C bağlantı noktası USB 2'ye (harici ekran desteği olmadan) sahip.

Harici ekran yanlış porta bağlandığında uyaracak

Her iki USB-C portu da şarj ve veri aktarımı için kullanılabiliyor. Üstteki port, 10 Gb/s'ye kadar aktarım hızını desteklerken, alttaki port 480 Mb/s ile sınırlı. Apple, MacBook’u USB 2 bağlantı noktası üzerinden bir monitöre bağlamaya çalıştığınızda bunun mümkün olmayacağını belirtiyor. Bu durumda macOS, yanlış USB-C bağlantı noktasını kullandığınıza ilişkin sizi uyarıyor ve diğer porta takmanızı öneren bir bildirim alıyorsunuz.

MacBook Neo, tek bir monitöre bağlanabiliyor

Bilmeniz gereken diğer şey ise ekran desteği. MacBook Neo, 4K 60Hz’e kadar doğal çözünürlük sağlayan tek bir harici ekrana bağlanabiliyor.

Apple, MacBook Neo’yu Türkiye’de 38.000 TL’den başlayan fiyatla satışa sundu.

