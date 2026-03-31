    MacBook Neo rekor hızda satıyor: Apple üretimi iki katına çıkardı!

    Apple'ın yeni piyasaya sürdüğü MacBook Neo rekor hızda satıyor. Tedarik zinciri kaynaklarına göre teknoloji devi, üretim siparişlerini hedeflediği 10 milyon adede çıkardı.

    Apple'ın yeni piyasaya sürdüğü ve şirketin bugüne kadarki en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı olan MacBook Neo, anında büyük bir başarı yakalayarak hızla tükendi. Bu durum şirketi üretimi 10 milyon adede çıkarmaya itti; Amerika, Japonya ve hatta Türkiye’de teslimat süreleri birkaç haftaya çıktı.

    Türkiye'de de teslim süreleri üç haftaya çıktı

    Apple'ın resmi mağazasında, tüketiciler artık Türkiye ve ABD'de iki ila üç hafta, Japonya'da ise bir ila iki haftaya kadar teslimat tahmini görüyor. Bu, genellikle büyük iPhone lansmanlarıyla bağlantılı talep seviyelerini yansıtıyor. Bu, genellikle yalnızca büyük iPhone lansmanlarında görülen bir gecikme seviyesi.

    Üretim hedefi 10 milyona çıktı

    Tedarik zinciri uzmanları, Tayvan'ın Yahoo Stock'una Apple'ın başlangıçta 5 milyon adet planladığını, talebin güçlü olması durumunda da 8 milyona kadar çıkabileceğini söyledi. Ancak, ezici ilgi, şirketin siparişleri doğrudan 10 milyona çıkarma kararına yol açtı. Üretim siparişlerindeki artış elbette Quanta, Hon Hai, TSMC ve diğer bileşen tedarikçilerine de yaradı.

    Apple'ın en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı

    Sektör gözlemcileri, öncesinde 2026 yılı için MacBook Neo satışlarının yaklaşık 4.5-5 milyon adet olacağını tahmin etmişti ancak mevcut ivme ve üretim artışı, çok daha yüksek bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Cihazın Apple'ın imzası niteliğindeki üretim kalitesi ve ekosistem entegrasyonunu korurken, ilk kez Mac satın alacakları cezbetme yeteneği, onu uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar pazarında potansiyel bir oyun değiştirici olarak konumlandırıyor. Bekleme süreleri devam ederken ve üretim artarken, MacBook Neo, Apple'ın yeni müşteri segmentlerine ulaşmasını sağlayarak rekabetçi dizüstü bilgisayar pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeye hazır görünüyor.

    MacBook Neo neler sunuyor?

    Eğitim kurumları için 31.999 TL’den, normal müşteriler içinse 37.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan MacBook Neo, 11 Mart 2026'da piyasaya sürüldü ve benzeri görülmemiş bir talep yarattı. 13 inç ekranlı bilgisayar, Apple'ın A18 Pro çipi, sessiz çalışma için fansız tasarım, 16 saate kadar pil ömrü, canlı Liquid Retina ekranı ve pembe, indigo, gümüş ve turuncu gibi göz alıcı renklerde sunulan dayanıklı alüminyum kasa ile geliyor.

