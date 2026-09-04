MacBook Neo’ya Lenovo’dan 700 dolarlık rakip geldi

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Tam Boyutta Gör Lenovo, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar segmentine IdeaPad Vibe ile iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Renkli tasarımı, farklı işlemci seçenekleri ve geniş bağlantı özellikleriyle model, Apple’ın MacBook Neo dizüstüsüne alternatif olmayı hedefliyor.

Fiyatlar 700 dolardan başlıyor

Lenovo’nun Yoga, ThinkBook ve ThinkPad serilerinin gölgesinde kalan IdeaPad ailesi, Vibe modeliyle daha dikkat çekici hale gelmeye hazırlanıyor. IdeaPad Vibe, 700 dolardan başlayan fiyatıyla özellikle fiyat-performans odaklı kullanıcıları hedefliyor.

Bilgisayar, farklı renk seçeneklerine sahip metal kasayla satışa sunulacak. Şirket böylece daha genç kullanıcıların ilgisini çekebilecek canlı ve farklı bir tasarım anlayışı benimsiyor.

Vibe’ın en önemli avantajlarından biri ise donanım tarafındaki seçenekler. Kullanıcılar Qualcomm Snapdragon X veya AMD Ryzen AI 400 serisi işlemciler arasından seçim yapabilecek. Bellek kapasitesi konfigürasyona bağlı olarak 24 GB veya 32 GB’a kadar çıkarken depolama tarafında 1 TB’a kadar seçenek sunulacak.

Tam Boyutta Gör IdeaPad Vibe, MacBook Neo’dan farklı olarak iki farklı ekran boyutuyla gelecek. Kullanıcılar 14 inç veya 15 inç modellerden birini tercih edebilecek.

AMD işlemcili modellerde ayrıca 50 Wh veya 65 Wh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği bulunacak. Ekran tarafında ise 120 Hz yenileme hızına ulaşabilen OLED paneller sunulabilecek.

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Vibe modellerinde iki adet 2 watt hoparlör bulunurken ayrıca görüntülü görüşmeler için 5 megapiksel kamera yer alıyor. Kamera, Windows Hello desteğinin yanı sıra fiziksel gizlilik kapağına da sahip olacak. Bağlantı tarafında dizüstüne toplam dört USB bağlantısı bulunuyor. Bunların ikisi USB Type-A, ikisi ise USB Type-C. Bunlara ek olarak 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart okuyucu ve tam boyutlu HDMI bağlantısı sunuluyor.

8 GB RAM hayatı sorgulatabilir

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IdeaPad Vibe’ın 700 dolarlık başlangıç fiyatı cazip görünse de temel konfigürasyonda yalnızca 8 GB RAM bulunması önemli bir dezavantaj olarak öne çıkıyor. Özellikle Windows kullanılan bir dizüstünde uzun vadeli kullanım açısından 8 GB belleğin yetersiz kalabileceği belirtiliyor. Daha geçen ay sadece Hava Durumu uygulamasının 1 GB RAM kullandığı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle bütçesi elveren kullanıcıların 16 GB veya daha fazla RAM içeren bir konfigürasyona yönelmesi tavsiye ediliyor.

IdeaPad Vibe modellerinin piyasaya çıkışı ise kademeli olacak. AMD işlemcili modeller ekim ayında, Snapdragon X işlemcili versiyonlar ise kasım ayında satışa çıkacak. Intel işlemcili modellerin çıkış tarihi ise şimdilik açıklanmadı ve Lenovo bu seçeneklerin daha sonraki bir tarihte geleceğini belirtiyor.

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