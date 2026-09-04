Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MacBook Neo’ya Lenovo’dan 700 dolarlık rakip geldi

    Lenovo, 700 dolardan başlayan IdeaPad Vibe ile MacBook Neo’ya rakip oluyor. IdeaPad Vibe, renkli tasarımı, OLED ekranı, işlemci seçenekleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Lenovo IdeaPad Vibe Tam Boyutta Gör
    Lenovo, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar segmentine IdeaPad Vibe ile iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Renkli tasarımı, farklı işlemci seçenekleri ve geniş bağlantı özellikleriyle model, Apple’ın MacBook Neo dizüstüsüne alternatif olmayı hedefliyor.

    Fiyatlar 700 dolardan başlıyor

    Lenovo’nun Yoga, ThinkBook ve ThinkPad serilerinin gölgesinde kalan IdeaPad ailesi, Vibe modeliyle daha dikkat çekici hale gelmeye hazırlanıyor. IdeaPad Vibe, 700 dolardan başlayan fiyatıyla özellikle fiyat-performans odaklı kullanıcıları hedefliyor.

    Bilgisayar, farklı renk seçeneklerine sahip metal kasayla satışa sunulacak. Şirket böylece daha genç kullanıcıların ilgisini çekebilecek canlı ve farklı bir tasarım anlayışı benimsiyor.

    Vibe’ın en önemli avantajlarından biri ise donanım tarafındaki seçenekler. Kullanıcılar Qualcomm Snapdragon X veya AMD Ryzen AI 400 serisi işlemciler arasından seçim yapabilecek. Bellek kapasitesi konfigürasyona bağlı olarak 24 GB veya 32 GB’a kadar çıkarken depolama tarafında 1 TB’a kadar seçenek sunulacak.

    MacBook Neo’ya Lenovo’dan 700 dolarlık rakip geldi Tam Boyutta Gör
    IdeaPad Vibe, MacBook Neo’dan farklı olarak iki farklı ekran boyutuyla gelecek. Kullanıcılar 14 inç veya 15 inç modellerden birini tercih edebilecek.

    AMD işlemcili modellerde ayrıca 50 Wh veya 65 Wh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği bulunacak. Ekran tarafında ise 120 Hz yenileme hızına ulaşabilen OLED paneller sunulabilecek.

    Vibe modellerinde iki adet 2 watt hoparlör bulunurken ayrıca görüntülü görüşmeler için 5 megapiksel kamera yer alıyor. Kamera, Windows Hello desteğinin yanı sıra fiziksel gizlilik kapağına da sahip olacak. Bağlantı tarafında dizüstüne toplam dört USB bağlantısı bulunuyor. Bunların ikisi USB Type-A, ikisi ise USB Type-C. Bunlara ek olarak 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart okuyucu ve tam boyutlu HDMI bağlantısı sunuluyor.

    8 GB RAM hayatı sorgulatabilir

    MacBook Neo’ya Lenovo’dan 700 dolarlık rakip geldi Tam Boyutta Gör

    IdeaPad Vibe’ın 700 dolarlık başlangıç fiyatı cazip görünse de temel konfigürasyonda yalnızca 8 GB RAM bulunması önemli bir dezavantaj olarak öne çıkıyor. Özellikle Windows kullanılan bir dizüstünde uzun vadeli kullanım açısından 8 GB belleğin yetersiz kalabileceği belirtiliyor. Daha geçen ay sadece Hava Durumu uygulamasının 1 GB RAM kullandığı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle bütçesi elveren kullanıcıların 16 GB veya daha fazla RAM içeren bir konfigürasyona yönelmesi tavsiye ediliyor.

    IdeaPad Vibe modellerinin piyasaya çıkışı ise kademeli olacak. AMD işlemcili modeller ekim ayında, Snapdragon X işlemcili versiyonlar ise kasım ayında satışa çıkacak. Intel işlemcili modellerin çıkış tarihi ise şimdilik açıklanmadı ve Lenovo bu seçeneklerin daha sonraki bir tarihte geleceğini belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kenyalı asiye gemi ile ilgili bölümler elde turuncu leke oluşması askerde para veriyorlar mı neon genesis evangelion

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26Plus
    Samsung Galaxy S26Plus
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255R
    HP 255R
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum