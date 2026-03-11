MacBook Neo'ya özel güncelleme: macOS 26.3.2 gönderildi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

macOS Tahoe 26.3.2 güncellemesi neler içeriyor?

Apple'ın macOS Tahoe 26.3.2 sürüm notlarına göre, güncelleme, hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları içeriyor. Apple, yazılımın muhtemelen bilgisayarın kurulum işlemi sırasında yüklenmesini isteyecek.

Apple, dün MacBook Neo ve Apple'ın yeni M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro modelleriyle uyumlu olan macOS Tahoe 26.4 beta sürümünü de yayınladı.

MacBook Neo, 11 Mart'ta satışa çıktı, ön sipariş verenler cihazlarını teslim alacak.

