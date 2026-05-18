Honor'dan MacBook Neo'ya rakip: Intel Wildcat Lake işlemcili ilk laptop satışa çıktı

Intel'in uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni Wildcat Lake "Core Series 3" işlemcili ilk laptoplar piyasaya çıkmaya başladı. İlk modellerden biri olan Honor Notebook X14, yaklaşık 600 dolar seviyesindeki fiyatıyla doğrudan Apple MacBook Neo'ya rakip olarak konumlanıyor.

Apple’ın kısa süre önce tanıttığı MacBook Neo, 599 dolarlık başlangıç fiyatı, premium alüminyum kasası ve A18 Pro işlemcisiyle giriş-orta segment dizüstü pazarında dikkat çekmişti. Intel ve PC üreticileri ise bu hamleye Wildcat Lake platformuyla karşılık veriyor.

Honor Notebook X14 neler sunuyor?

Yeni Honor X14 modeli, Intel Core 5 320 işlemcisinden güç alıyor. 6 çekirdekli bu çip, 4.6 GHz’e kadar çıkabilen saat hızına, 6 MB önbelleğe, 35W TDP değerine ve Xe3 tabanlı entegre grafik birimine sahip.

Cihazın öne çıkan teknik özellikleri şöyle:

16 GB LPDDR5X-7467 RAM

512 GB SSD depolama

14 inç 1920x1200 çözünürlüklü LCD ekran

60 Hz yenileme hızı

300 nit parlaklık

60 Wh batarya

USB-C, çift USB-A, HDMI ve kulaklık girişi

Karşılaştırıldığında MacBook Neo tarafında 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile başlayan seçenekler sunuluyor. Bu nedenle Honor X14, özellikle bellek ve depolama kapasitesi konusunda daha güçlü bir başlangıç paketi sunuyor.

Honor X14 donanım tarafında güçlü görünse de ekran kalitesinde MacBook Neo öne çıkıyor. Apple'ın cihazında 2408x1506 çözünürlüklü Retina ekran ve 500 nit parlaklık yer alıyor.

Ayrıca MacBook Neo daha ince ve hafif bir tasarıma sahip. MacBook Neo, 1.23 kg ağırlığa ve 12.7 mm kalınlığa sahipken; Honor X14, 1.39 kg ağırlığı ve 16.9 mm kalınlığıyla geride kalıyor. Honor, kasada kullanılan malzemeler hakkında detay vermese de cihazın premium bir tasarıma sahip olduğu belirtiliyor.

Honor Notebook X14, Çin'de JD.com üzerinde yaklaşık 3999 yuan fiyat etiketiyle listelenmiş durumda. Bu da güncel kurla 600 doların biraz altına denk geliyor. Honor'un resmi satış fiyatı ise 4399 yuan seviyesinde.

Bu fiyatlandırma, Intel’in Wildcat Lake platformuyla uygun fiyatlı, nispeten performanslı ve uzun pil ömrü sunan ve daha premium hissettiren Windows dizüstü bilgisayarlar sunmayı hedeflediğini gösteriyor. Özellikle giriş seviyesi Core 3 modellerinin 500 dolar bandına kadar inebileceği konuşuluyor.