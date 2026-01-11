Giriş
    Apple MacBook Pro 20 yaşında: İşte 2026'da tanıtılacak yeni modeller

    İlk MacBook Pro'nun tanıtılmasının üzerinden 20 yıl geçti. Apple'ın 2026 yılında uygun fiyatlıdan dokunmatik ekranlıya dört MacBook modeli tanıtması bekleniyor.

    Apple MacBook modelleri 2026 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu yıl dört ayrı MacBook modeli tanıtması bekleniyor. Söylentiler, Apple’ın öğrenciler için daha uygun fiyatlı seçenekler ve dizüstü bilgisayardan en yüksek özellikleri arayan kullanıcılar için özellik açısından zengin premium seriler sunacağını gösteriyor.

    Uygun fiyatlı MacBook

    A18 Pro çipli MacBook Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, Chromebook’lar ve giriş seviye Windows PC kullanıcılarını çekmeyi amaçlayan uygun fiyatlı MacBook sunarak ilk kez uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar pazarına girmeye hazırlanıyor. Yeni cihazın öğrenciler, işletmeler ve sıradan kullanıcılar için tasarlandığı ve çoğunlukla internette gezinen, belgeler üzerinde çalışan ya da hafif medya düzenleme işleriyle uğraşan kişileri hedefleyeceği söyleniyor.

    Yeni MacBook'un MacBook Air'e benzer ancak biraz daha küçük 13 inç bir ekrana sahip olacağı ve daha düşük seviye LCD ekranla ultra ince, hafif bir tasarım sunacağı söyleniyor. Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple'ın cihazı çalıştırmak için A18 Pro çipini kullanacağı belirtiliyor. A18 Pro çipi, iPhone 16 Pro’da kullanıldı ve Apple'ın en yeni M4 çipinden yaklaşık %40 daha yavaş ancak çok çekirdekli CPU performansı 2020 MacBook Air'deki M1 çipiyle neredeyse aynı ve hatta grafik performansı açısından M1 çipinden daha iyi.

    A18 Pro çipinde Thunderbolt desteği bulunmadığından, yeni MacBook'un muhtemelen normal USB-C bağlantı noktalarıyla donatılacağı tahmin ediliyor. Mevcut 13 inç MacBook Air'in Amerika’daki başlangıç ​​fiyatı 999 dolar olduğundan, yeni MacBook'un başlangıç ​​fiyatının 699 - 899 dolar arasında olması muhtemel. Daha uygun fiyatlı MacBook, gümüş, mavi, pembe ve sarı gibi eğlenceli yeni renklerde gelebilir.

    • 13 inç LCD ekran
    • İnce ve hafif gövde
    • A18 Pro işlemci
    • Thunderbolt yerine normal USB-C bağlantı noktaları
    • Gümüş, mavi, pembe, sarı renk
    • 599 - 699 dolar fiyat

    M5 çipli MacBook Pro

    M5 işlemcili MacBook Pro modelleri Tam Boyutta Gör
    Apple, Ekim ayında standart M5 çipli 14 inç MacBook Pro'yu güncelledikten sonra, 2026 yılının başlarında MacBook Pro serisinin geri kalanını M5 Pro ve M5 Max çipleriyle yenileyecek. M5 serisi, TSMC'nin üçüncü nesil 3 nm teknolojisine dayanıyor. M5 işlemcili MacBook Pro'daki iyileştirmelere dayanarak, üst düzey modeller için daha hızlı SSD performansı ve daha yüksek bellek bant genişliği muhtemel. Apple, M6 modellerine kadar tamamen yenilenmiş tasarım sunmayı düşünmediğinden başka büyük değişiklik beklenmiyor.

    Apple mevcut fiyat seviyelerini korursa, M5 Pro çipli 14 inç MacBook Pro 1.999 dolardan, M5 Pro çipli 16 inç MacBook Pro modeli ise 2.399 dolardan başlayacak. M5 Max işlemcili model için fiyatlar, 14 inçlik model için 3.199 dolar, 16 inçlik model için ise 3.499 dolardan başlayabilir.

    • 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri
    • TSMC'nin 3nm üretim sürecinden geçen M5 Pro ve M5 Max çipleri
    • Daha hızlı SSD
    • Daha yüksek bellek bant genişliği

    M5 işlemcili MacBook Air

    MacBook Air M5 çipli Tam Boyutta Gör
    MacBook Air M5 çipiyle güncellenecek. M5 serisinin TSMC'nin gelişmiş 3 nanometre işlem teknolojisi kullanılarak üretildiği bildiriliyor. M5 iPad Pro sayesinde performans açısından ne bekleyeceğimiz konusunda bir fikrimiz var. Kıyaslama testleri, tek çekirdekli puanların 4.133, çok çekirdekli puanların 15.437 olduğunu gösteriyor. Bu, her iki kategoride de M4 iPad Pro'ya göre yaklaşık %12-15'lik bir artış anlamına geliyor. Grafik performansı açısından da M5 çipinin, M4 çipine kıyasla %36'ya kadar daha hızlı bir GPU'ya sahip olduğu görülüyor.

    Kıyaslama testi, Apple'ın M5 çipi için mütevazı saat hızı artışlarına ve çekirdek düzeyinde verimlilik iyileştirmelerine odaklandığını gösteriyor. Başka bir deyişle, M5, M3'ten M4'e kademeli performans yükseltmesine benzer olacak. %10-15 daha hızlı CPU, biraz daha güçlü GPU ve daha iyi verimlilik bekleniyor.

    Apple'ın bu yılın ilk çeyreğinde MacBook Air'in M5 çiple güncellenmiş sürümlerini piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. M5 MacBook Air muhtemelen Mart 2026’da tanıtılacak. Fiyatlandırmada bir değişiklik beklenmiyor en azından Amerika’da.

    • %10 - %15 CPU performans artışı
    • %36'ya kadar daha hızlı GPU performansı
    • Daha iyi verimlilik ve muhtemelen daha uzun pil ömrü

    Dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro

    dokunmatik oled macbook pro Tam Boyutta Gör
    En büyük güncelleme yılın ilerleyen aylarında gelecek. Hem Kuo hem de Gurman, Apple'ın M6 çip ve OLED ekrana sahip yeniden tasarlanmış bir MacBook Pro üzerinde çalıştığını söylüyor.

    Mevcut mini-LED ekran kullanan MacBook Pro modellerine kıyasla, OLED teknolojisinin avantajları arasında artırılmış parlaklık, daha derin siyahlarla daha yüksek kontrast oranı, daha uzun pil ömrü için geliştirilmiş güç verimliliği ve daha fazlası yer alacak. Gurman, OLED MacBook Pro’nun daha ince ve daha hafif çerçevelere sahip olacağını da belirtiyor.

    Yeniden tasarlanan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin, alıştığımız çentik yerine ekranın üst kısmında delikli bir kameraya sahip olması bekleniyor. Gurman, tasarımın sensörün etrafında bir ekran alanı bıraktığı iPhone'daki Dinamik Ada konseptine benzer olacağını söylüyor. Dokunmatik ekranlı MacBook Pro'nun tam trackpad ve klavye içereceği de belirtildi.

    Apple'ın aynı yıl içinde iki MacBook Pro yenilemesi sunması alışılmadık bir durum olsa da, bunun bir örneği var. Apple, 2023 yılında MacBook Pro serisini iki kez güncelledi; Ocak ayında M2 Pro/M2 Max çipi, Ekim sonlarında M3/M3 Pro/M3 Max çipini taşıyan MacBook Pro çıktı.

    Daha pahalı bileşenler nedeniyle, yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’nun mevcut Pro’lardan daha yüksek fiyatla gelmesi bekleniyor. Üst düzey çiplere sahip günümüz modelleri, 14 inçlik model için 1.999 dolar, 16 inçlik versiyon için ise 2.499 dolardan başlıyor.

    • TSMC 2nm işlemci teknolojisi sayesinde daha sıkı CPU, GPU, DRAM ve Neural Engine entegrasyonu
    • Daha derin siyahlar, daha yüksek kontrast ve daha iyi güç verimliliği sunan OLED paneller
    • Daha ince ve hafif çerçeveler
    • Çentik yerine delikli kamera tasarımı
    • Tam klavye ve dokunmatik yüzeyi korurken dokunmatik ekran desteği

    Apple, uygun fiyatlı modellerden üst düzey amiral gemisi makinelerine kadar uzanan bir ürün yelpazesi planlıyor. 2026'da bir Mac satın almayı planlıyorsanız, her zamankinden daha fazla seçeneğiniz olacak.

