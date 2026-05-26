Apple MacBook Pro gizlilik ekranı özelliği beklenenden erken gelebilir

Tam Boyutta Gör Apple, uzun süredir yalnızca kurumsal çözümlerde veya üçüncü taraf aksesuarlarla görülen gizlilik ekranı teknolojisini MacBook Pro serisine taşımaya hazırlanıyor olabilir. Son raporlara göre şirket, daha önce 2029 civarında beklenen bu özelliği M6 Pro ve M6 Max işlemcili MacBook Pro modellerinde çok daha erken bir tarihte kullanıma sunmayı değerlendiriyor. İddialar, özelliğin bu yılın sonlarında tanıtılabilecek yeni nesil MacBook modellerinde ya da en geç gelecek yıl piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Samsung’un geliştirdiği teknoloji MacBook Pro’ya taşınabilir

Gizlilik ekranı teknolojisi son dönemde özellikle mobil cihazlarda daha fazla dikkat çekmeye başladı. Samsung tarafından Galaxy S26 Ultra modelinde kullanılan sistem, ekranın yalnızca doğrudan karşıdan bakıldığında net görünmesini sağlıyor. Yan açılardan bakıldığında ise görüntü kararıyor veya okunamaz hâle geliyor. Bu yaklaşım, özellikle uçak, kafe, ortak çalışma alanı veya toplu taşıma gibi kamusal ortamlarda çalışan kullanıcılar için önemli bir güvenlik katmanı sunuyor. Geleneksel dizüstü bilgisayar gizlilik filtreleri fiziksel aksesuar şeklinde kullanılırken, Apple’ın üzerinde çalıştığı iddia edilen çözümün doğrudan panel teknolojisine entegre edilmesi bekleniyor.

Şubat ayında ortaya çıkan ilk söylentiler, Apple’ın bu teknolojiyi uzun vadeli planlarının bir parçası olarak değerlendirdiğini öne sürüyordu. O dönemki raporlarda entegrasyonun 2029 yılı civarında gerçekleşebileceği belirtilmişti. Ancak yeni bilgiler, geliştirme sürecinin beklenenden daha hızlı ilerlediğini gösteriyor. Özellikle Samsung’un ilk nesil kullanım sırasında ortaya çıkan teknik sorunları çözmesi, Apple’ın bu teknolojiyi daha erken benimsemesinin önünü açmış olabilir.

Samsung’un ilk sürümlerde yaşadığı teknik problemler ise bu teknolojinin neden daha önce yaygınlaşmadığını açıklayan önemli detaylardan biri oldu. Galaxy S26 Ultra kullanıcıları, gizlilik modu aktifken ekranda mavi ton oluştuğunu, görüntü keskinliğinin düştüğünü ve uzun süreli kullanımda göz yorgunluğu yaşandığını bildirmişti. Akıllı telefon ekranlarında bile fark edilen bu sorunların, daha büyük dizüstü bilgisayar panellerinde daha belirgin hâle gelmesi bekleniyordu. Ancak son raporlar, Samsung’un panel katmanları ve görüntü işleme tarafında çeşitli iyileştirmeler yaparak bu şikayetleri büyük ölçüde giderdiğini öne sürüyor.

Dizüstü bilgisayarlarda gizlilik ekranı kullanımı yalnızca bireysel kullanıcı deneyimini değil, kurumsal güvenlik politikalarını da etkileyebilir. Özellikle finans, hukuk, sağlık ve savunma gibi hassas veri işleyen sektörlerde çalışan profesyoneller için ekran gizliliği giderek daha önemli bir ihtiyaç hâline geliyor. Günümüzde birçok şirket fiziksel ekran filtresi kullanımını zorunlu tutarken, bu özelliğin doğrudan donanıma entegre edilmesi hem taşınabilirliği artırabilir hem de görüntü kalitesindeki kaybı azaltabilir. Apple’ın bu teknolojiyi macOS seviyesinde özelleştirilebilir bir özellikle birleştirmesi durumunda, kullanıcıların gizlilik modunu belirli uygulamalarda otomatik olarak etkinleştirebilmesi de mümkün olabilir.

