MacBook Pro, M6 çip ve OLED ekranla bu yıl yenileniyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple henüz M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro’yu duyurmamış olsa da, bir sonraki büyük atılım için çalışmalar çoktan başladı. OLED ekranlı ve birinci nesil 2 nanometre çipli yeniden tasarlanmış M6 MacBook Pro'nun 2026'nın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Apple M6 için sürpriz gelişme: Beklenenden erken geliyor

M6 MacBook Pro'nun OLED ekranını Samsung sağlayacak

Samsung Display'in sekizinci nesil OLED ekranların seri üretimine Mayıs ayında başlayacağı bildiriliyor. Samsung, yıl sonuna kadar bu ekrandan Apple'a iki milyon adet göndermeyi planlıyor. Paneller, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren nihai cihazlara monte edilmek üzere Foxconn'a gönderilecek.

Apple'ın üretim maliyetlerini düşürmek için bazı parçaların tasarımını değiştirmesi nedeniyle, cihazın bazı bileşenlerinin hâlâ geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor. Çinli BOE de Apple'a MacBook Pro için OLED ekranlar tedarik etmeyi umuyor ancak bu yıl sadece Samsung ekranlı birimler satışa sunulacak.

OLED, tüketicilerin M6 işlemcili MacBook Pro'yu tercih etmesinin büyük bir nedeni olacak olsa da, serideki her modelde daha yüksek kaliteli ekran bulunmayacağı söyleniyor. Kasım ayında, Apple'ın OLED'i üst düzey M6 Pro ve M6 Max çipleriyle sınırlayabileceği, alt seviye M6 sürümlerinin LCD TFT ekranlar kullanmaya devam edebileceği söylentisi ortaya çıkmıştı.

OLED ekran, yeniden tasarlanmış kasa ve dokunmatik ekran desteği, üretim maliyetlerini artıracaktır. Raporlara göre Apple, nihai fiyatı düşürmek için bileşen tasarımlarını yavaş yavaş değiştiriyor. Yine de, M6 MacBook Pro'nun mevcut modellerden daha pahalı olması bekleniyor.

