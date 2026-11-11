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    Yeni MacBook Pro'nun içi açıldı: Işıklı logonun sırrı ortaya çıktı

    Yeni MacBook Pro'nun içini inceleyen iFixit, Apple'ın ışıklı logosunu nasıl yeniden tasarladığını gözler önüne serdi. İnceleme ayrıca OLED ekranı ve onarılabilirlik iyileştirmelerini ortaya koydu.

    MacBook Pro'nun içi açıldı: Işıklı logonun sırrı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz ayın sonunda tanıttığı yeni MacBook Pro modelleriyle birlikte dokunmatik ekran ve OLED panel teknolojisini ilk kez bir araya getirdi. Ancak cihazın en çok dikkat çeken yeniliklerinden biri, 2016 yılında kaldırılan ışıklı Apple logosunun geri dönüşü oldu. iFixit'in yayımladığı detaylı söküm incelemesi, bu özelliğin nasıl çalıştığını gözler önüne serdi.

    Logo dört küçük LED'le aydınaltılıyor

    Eski MacBook modellerinde Apple logosu, ekranın arka aydınlatmasından gelen ışığın kasadaki elma biçimli boşluktan geçmesiyle parlıyordu. Bu nedenle logo yalnızca ekran açıkken aydınlanabiliyordu. Yeni MacBook Pro'da ise tamamen farklı bir sistem kullanılıyor. iFixit'in incelemesine göre Apple, ekranın arkasına yerleştirdiği dört küçük LED aracılığıyla logoyu aydınlatıyor. LED'lerden çıkan ışık, yansıtıcı bir katman ve dağıtıcı bir yüzey üzerinden geçirilerek logoya eşit biçimde aktarılıyor.

    MacBook Pro'nun içi açıldı: Işıklı logonun sırrı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple logosunun kendisinde ise ayna benzeri bir kaplama bulunuyor. Bu sayede LED'ler kapalı olduğunda bile logo parlak ve yansıtıcı görünümünü koruyor. 

    OLED ekranın arkasındaki LED sistemine ulaşmak oldukça zor

    iFixit'in incelemesi, ışıklı logonun onarım açısından bazı zorluklar yaratabileceğini de ortaya koydu. Aydınlatma sistemi ekranın arkasında bulunduğu için bu bölgeye ulaşmak kolay değil. Ekran camını ayırmaya çalışan ekip, OLED paneli ve dokunmatik katmanları istemeden hasara uğrattı. Bu durum, logo aydınlatmasıyla veya ekranla ilgili bir onarımın ne kadar riskli olabileceğini gösteriyor.

    Yeni MacBook Pro'nun tandem OLED ekranı 120 Hz yenileme hızı sunarken, maksimum parlaklığı 2.000 nit seviyesine ulaşabiliyor. Mikroskop altında yapılan incelemede mavi alt piksellerin kırmızı ve yeşil alt piksellere kıyasla belirgin biçimde daha büyük olduğu görüldü. OLED teknolojisinde kullanılan mavi ışık yayan malzemeler zamanla daha hızlı yıpranabildiğinden, bu alt piksellerin daha geniş tasarlanması üzerlerindeki yükü azaltarak ekranın kullanım ömrüne katkı sağlıyor.

    MacBook Pro'nun içi açıldı: Işıklı logonun sırrı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Yeni MacBook Pro daha hafif ve onarımı biraz daha kolay

    Apple, dokunmatik ekran ve ışıklı logo gibi yeniliklere rağmen yeni MacBook Pro'nun ağırlığını da azaltmayı başarmış durumda. 14 inçlik model 1,38 kilogram ağırlığıyla M6 MacBook Pro modelinden yaklaşık 170 gram daha hafif. iFixit'in ölçümleri, Apple'ın pil kapasitesini neredeyse aynı seviyede tutarken alüminyum alt kapağın ve ekran bileşenlerinin ağırlığını azalttığını gösteriyor.

    Onarılabilirlik tarafında da bazı olumlu gelişmeler bulunuyor. Ekran kapağının değiştirilmesi önceki nesle kıyasla daha zor değil. Ayrıca onarım sürecinde artık ayrı bir kapak açısı sensörüne ihtiyaç duyulmuyor. Apple'ın onarım yazılımı, değiştirilen anakartı, ekranı ve Touch ID sensörünü başarıyla tanıdı. Orijinal anakart yeniden takıldığında dokunmatik ekran ve Touch ID işlevlerini sorunsuz şekilde çalıştırmaya devam etti.

    MacBook Pro'nun içi açıldı: Işıklı logonun sırrı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte cihazın bazı bileşenleri hala onarımı zorlaştırıyor. Anakartın altında konumlandırılan fanlara ve USB-C bağlantı noktalarına erişmek oldukça güç. HDMI bağlantı noktası ve SD kart okuyucu doğrudan anakarta lehimlenmiş durumda. Ayrıca birleşik bellek ve depolama birimi kullanıcı tarafından yükseltilemiyor.

    iFixit, yeni 14 inç MacBook Pro'ya onarılabilirlik konusunda 10 üzerinden 5 puan verdi. Bu sonuç, önceki M5 modeline kıyasla bir puanlık iyileşmeye işaret ediyor.

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