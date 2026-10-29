MacBook'ta dokunmatik deneyim nasıl olacak: İlk videolar geldi

Dokunmatik ekranlı MacBook'a özel macOS ayarlamaları

En belirgin değişikliklerden biri, Mac pencerelerinin sol üst köşesindeki kırmızı, sarı ve yeşil düğmelerle ilişkili. İlk incelemelerde, düğmelerin dokunulduğunda büyüdüğü ve parmakla seçmeyi kolaylaştırdığı görülüyor. Ancak düğmeler hafif gecikmeyle yanıt veriyor gibi görünüyor. Bu ayarlama, dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlarda yaşanan pratik bir sorunu çözüyor. Hassas fare işaretçisi için tasarlanmış kontroller, her zaman rahatça dokunulabilecek kadar büyük olmuyor.

Apple, kaydırarak gezinme ve kıstırma hareketiyle büyütme gibi hareketlerden de bahsediyor. Kullanıcılar, çift dokunuşla pencereye tam ekran yapabilecek veya parmaklarını hızla kaydırarak ekranda istediklere yere yerleştirebilecek.

Apple, macOS’in parmak dokunuşlarını fare tıklamalarına dönüştürdüğü için birçok mevcut Mac uygulamasının hemen dokunmayı destekleyeceğini söylüyor. Bu dönüşüm temel dokunma uyumluluğu sağlıyor ancak her uygulamanın arayüzünde parmakla gezinmeyi kolaylaştırmayacağı kesin.

Geliştiriciler, Apple'ın güncellenmiş hareket API'lerini kullanarak daha gelişmiş dokunma özellikleri ekleyebilecek. API'ler, uygulamaların tamamen simüle edilmiş fare tıklamalarına güvenmek yerine parmak hareketlerini doğrudan tanımasına olanak tanıyor.

Hangi uygulamalar desteklenecek?

Üretkenlik: Notion, Canva, Zoom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve Outlook

Fotoğraf ve video: Adobe Lightroom ve DaVinci Resolve

3D ve animasyon: Blender, Maxon Cinema 4D, Maxon ZBrush ve Shapr3D

Müzik: Algoriddim djay Pro

Pixelmator Pro

Logic Pro

Final Cut Pro

Apple'ın Creator Studio yazılımı, daha özel desteğin nasıl göründüğüne dair örnekler sunuyor. Logic Pro, çoklu dokunmatik yazılım klavyesi ve ekran üstü enstrüman padleri sunacak; Final Cut Pro ise editörlerin parmaklarını kullanarak aralıkları işaretlemesine, klipleri taşımasına ve kesime yakınlaştırmasına olanak tanıyacak. Pixelmator Pro, çizim, boyama ve ekranda içerik seçme dahil olmak üzere görüntülerle doğrudan etkileşimi destekleyecek. Apple, kendi yazılımı için dokunmatik desteği getirecek güncellemenin Kasım ayında geleceğini söylüyor.

Yeni MacBook Pro’nun dokunmatik ekran özelliğinden üçüncü taraf uygulamalar da yararlanacak. Apple'ın duyurusunda Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, Blender ve diğer profesyonel uygulamaların adı geçiyor ve listelenen yazılım güncellemelerinin 2026'nın sonlarında gelmesi bekleniyor.

Apple, Dynamic Island özelliğini yıllar sonra Mac'e getirdi 19 sa. önce eklendi

Dynamic Island Mac'e geldi

Apple, MacBook Pro’ya Canlı Etkinlikler, müzik kontrolleri ve diğer bilgiler için dokunmatik özellikli alan oluşturan Dynamic Island özelliğini de getirdi. Kullanıcılar, uygulamayı açmadan müziği durdurma, AirDrop isteğini kabul etme ve fazlasını yapabilecek. Spotlight ve Siri AI, Apple'ın Dynamic Island planlarının bir parçası olsa da, kullanılabilirlikleri koşullara bağlı. Spotlight ancak Siri yapay zekası kullanılabilir olduğunda ve etkinleştirildiğinde Dinamik Ada bölümüne gelecek. Siri yapay zekası ise şu anda macOS 27.2 sürümünde beta aşamasında bulunuyor.

Apple, alışıldık masaüstü düzeninden vazgeçmeden macOS'i dokunmatik kullanıma daha uygun hale getirdi. Dokunmatik ekranlı MacBook Pro satışa sunulduğunda, bu değişikliklerin üçüncü taraf uygulamalarda ne kadar tutarlı çalıştığını göreceğiz.

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