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    MacBook Ultra "bellek krizi" nedeniyle bu yıl gelmeyebilir

    Apple'ın yeniden tasarlanmış MacBook Pro modellerini macOS 27.1 sürümüyle test ettiği bildiriliyor. MacBook Ultra olarak adlandırılacak dizüstünün çıkış tarihine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

    Apple MacBook Ultra çıkış tarihi 2027 ertelenebilir Tam Boyutta Gör
    Apple, bir süredir MacBook Pro için tamamen yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor. Söylentiler, bunun MacBook Ultra olarak adlandırılabileceğini gösteriyor. Son raporlar, Apple'ın OLED dokunmatik ekranlı MacBook’u bu sonbaharda piyasaya sürmeyi hedeflediğini gösteriyor ancak lansman 2027'nin başlarına da kayabilir.

    Yeni MacBook Pro'lar macOS 27.1 sürümüyle test ediliyor

    Apple’ın Mac yol haritasındaki en dikkat çekici yeni model, yeni bir tasarım ve OLED ekran teknolojisini kullanan dokunmatik ekrana sahip üst düzey 14 inç ve 16 inç MacBook’lar. Apple içinde K114 ve K116 olarak adlandırılan bu yeni MacBook serisi, bu yılın sonu ile gelecek yılın başı arasında piyasaya sürülmek üzere planlandığı gibi ilerliyor. Apple, şu anda dahili olarak Ekim ayı sonlarında kullanıcılara sunulması planlanan macOS 27.1 sürümü üzerinde dizüstü bilgisayarları test ediyor.

    MacBook Ultra tanıtımı 2027'ye kalabilir

    Apple genellikle yeni Mac modellerini Ekim ayı sonlarında piyasaya sürüyor. MacBook Ultra için de hedeflenen çıkış tarihi bu gibi görünüyor. Ancak, mevcut bellek kıtlığı nedeniyle Mac mini, Mac Studio ve son zamanlarda MacBook Air gibi ürünlerde uzun süreli sevkiyat gecikmeleri gördük. Apple, büyük bir yeni MacBook'u piyasaya sürmek için ihtiyaç duyduğu bileşenleri temin edemezse, piyasaya sürülmesini 2027'nin başlarına erteleyebilir.

    Söylentilere göre MacBook Ultra'nın OLED ekran teknolojisi, dokunmatik ekran desteği ve Dynamic Island özelliğiyle yeni bir tasarım sunması bekleniyor. Apple, MacBook Ultra adını doğrulamadı, çıkış tarihi de açıklamadı ancak mevcut dahili testler, geliştirmenin 2026 sonlarında bir lansmana odaklandığını gösteriyor.

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