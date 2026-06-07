MacBook Ultra Eylül'de geliyor: Apple yeni teknolojiye geçiyor!

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Tam Boyutta Gör Omdia, Samsung Display'in 14.3 inç ve 16.3 inç MacBook modelleri için OLED panelleri Temmuz 2026'dan itibaren tedarik etmeye başlayacağını ve cihazların aynı çeyrekte piyasaya sürülmesinin beklendiğini söylüyor. Bu zaman çizelgesi doğru çıkarsa, Apple yeni MacBook Ultra'yı iPhone 18 Pro serisiyle birlikte Eylül etkinliğinde tanıtabilir.

MacBook Neo'nun satış rakamları açıklandı 2 gün önce eklendi

MacBook Ultra özellikleri ile neler sunacak?

Daha ince tasarım: Günümüzün hantal MacBook Pro modellerine kıyasla gözle görülür şekilde daha ince ve hafif olacak şekilde tasarlanmış çerçeve

Dokunmatik ekran: MacBook Ultra dokunmatik ekranlı ilk MacBook olacak.

Dynamic Island: MacBook Pro'nun ekran çentiği daha işlevsel olacak. iPhone'un Dinamik Ada özelliği entegre edilecek.

M6 Pro/M6 Max çip: MacBook Ultra, en güçlü Apple M6 işlemcilerle gelecek

MacBook Ultra’nın iki yeni ekran boyutuyla geleceği söyleniyor: 14.3 inç ve 16.3 inç. Mevcut MacBook Pro modelleri 14.2 inç ve 16.2 inç ekranlara sahip. Bu küçük artış daha ince çerçevelerden ve yeniden tasarlanmış kasadan kaynaklanıyor olabilir.

Apple’ın MacBook Ultra ile gelişmiş hibrit OLED mimarisine geçiş yapması bekleniyor. Şirketin Oksit TFT ve RGB tandem OLED teknolojisini kullanarak, güç verimliliğini önemli ölçüde optimize etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Düşük güç tüketimine odaklanılması, Apple'ın pil ömründen ödün vermeden yeni nesil MacBook'u önemli ölçüde daha ince hale getirmek istediği yönündeki raporları destekliyor.

Ekran yükseltmesinin ötesinde, Apple'ın premium dizüstü bilgisayarında tasarımı önemli ölçüde değiştireceği konuşuluyor. Yeni MacBook modelinin daha ince ve hafif bir tasarıma, Apple'ın yeni nesil M6 Pro ve M6 Max çiplerine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca bir MacBook’ta ilk kez dokunmatik ekran göreceğiz. Mevcut ekran çentiğinin yerine iPhone’lardaki Dynamic Island özelliği de getirilebilir.

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