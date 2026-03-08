MacBook Ultra geliyor: İşte Apple'ın bu yıl tanıtacağı Mac'ler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Mac Studio, iMac ve Mac mini, M5 çiple yenilenecek

2026’nın ortalarında yenilenmiş Mac Studio, ardından yeni iMac ve Mac mini modellerinin gelmesi bekleniyor. Yeni Mac Studio ve Mac mini, mevcut modellerle aynı görünüme sahip olacakken, 2026 iMac yenilenmiş renk paleti sunacak. Yeni Mac Studio’nun M5 Max, M4 veya M5 Ultra çipiyle geleceği söyleniyor. Mac mini muhtemelen M5 ve M5 Pro işlemciyle gelecek. iMac de M5 çipiyle yenilenecek.

Dokunmatik ve OLED ekranlı MacBook Pro

Yıl sonuna doğru MacBook Ultra olarak adlandırılması beklenen yeni, üst düzey bir MacBook’un piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dokunmatik ve OLED ekranlı MacBook, muhtemelen mevcut M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro’ların üzerine konumlandırılacak.

iPhone Ultra ve Airpods Ultra geliyor

MacBook Ultra’dan bahsetmişken, Apple’ın bu yıl iPhone Ultra ve AirPods Ultra’yı da tanıtacağı söylentiler arasında. Büyük iç ekranı ve ekran altı sensörleriyle ilk katlanabilir iPhone’un iPhone Ultra olarak gelmesi ve fiyatının yaklaşık 2000 dolar olması bekleniyor. AirPods Ultra da AirPods Pro’nun üzerinde konumlandırılacak ve Siri’ye görsel zeka sağlamak için bir görüş kamerasına sahip olacak.

