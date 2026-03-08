Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MacBook Ultra geliyor: İşte Apple'ın bu yıl tanıtacağı Mac'ler

    Apple, bu hafta uygun fiyatlı MacBook Neo'dan en güçlü ve pahalı dizüstü bilgisayarı M5 Max MacBook Pro'ya kadar farklı düzeyde Mac'leri tanıttı. Ancak bu yıl daha fazlası geliyor: MacBook Ultra gibi.

    apple macbook ultra modeli geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, bu hafta M5 işlemcili MacBook Air, M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro ve MacBook Neo’yu tanıttı. Mark Gurman’a göre, 2026, iPad’ler kadar Mac’ler için de unutulmaz bir yıl olacak. Apple, daha fazla Mac modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Mac Studio, iMac ve Mac mini, M5 çiple yenilenecek

    2026’nın ortalarında yenilenmiş Mac Studio, ardından yeni iMac ve Mac mini modellerinin gelmesi bekleniyor. Yeni Mac Studio ve Mac mini, mevcut modellerle aynı görünüme sahip olacakken, 2026 iMac yenilenmiş renk paleti sunacak. Yeni Mac Studio’nun M5 Max, M4 veya M5 Ultra çipiyle geleceği söyleniyor. Mac mini muhtemelen M5 ve M5 Pro işlemciyle gelecek. iMac de M5 çipiyle yenilenecek.

    Dokunmatik ve OLED ekranlı MacBook Pro

    Yıl sonuna doğru MacBook Ultra olarak adlandırılması beklenen yeni, üst düzey bir MacBook’un piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dokunmatik ve OLED ekranlı MacBook, muhtemelen mevcut M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro’ların üzerine konumlandırılacak.

    iPhone Ultra ve Airpods Ultra geliyor

    MacBook Ultra’dan bahsetmişken, Apple’ın bu yıl iPhone Ultra ve AirPods Ultra’yı da tanıtacağı söylentiler arasında. Büyük iç ekranı ve ekran altı sensörleriyle ilk katlanabilir iPhone’un iPhone Ultra olarak gelmesi ve fiyatının yaklaşık 2000 dolar olması bekleniyor. AirPods Ultra da AirPods Pro’nun üzerinde konumlandırılacak ve Siri’ye görsel zeka sağlamak için bir görüş kamerasına sahip olacak.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2026/03/08/apple-to-launch-three-new-ultras-this-year/ https://www.macrumors.com/2026/03/08/apple-to-launch-three-new-ultras-this-year/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    gonuldagi 20 saat önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 3 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 3 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gıbırnet hizmet numarası öğrenme ağır hasarlı araca kasko yapılır mı tanımadığın bir kız nasıl tavlanır bosch maxx 7 çamaşır makinesi resetleme muhabbet kuşum sürekli uyuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum