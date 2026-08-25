MacBook Ultra yakında geliyor: İşte beklenen 5 yenilik

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın üst seviye dizüstü bilgisayar serisinde önemli bir değişikliğe hazırlandığı öne sürüldü. İddialara göre şirket, mevcut MacBook Pro modellerinin üzerine konumlandırılacak yeni bir "MacBook Ultra" geliştiriyor. Yeni modelin OLED ekran, dokunmatik destek ve daha ince kasa gibi önemli yenilikler sunması bekleniyor.

MacBook Ultra yakında geliyor

Bloomberg'den Mark Gurman ve analist Ming-Chi Kuo'nun daha önce paylaştığı bilgiler, Apple'ın dokunmatik ekranlı yeni nesil MacBook üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Bu cihazın mevcut MacBook Pro modellerinin yerini almak yerine onların üzerinde konumlandırılması bekleniyor. Yeni MacBook Ultra, sızıntılara göre M5 Pro ve M5 Max ile sunulacak.

Apple'ın M6 Pro ve M6 Max neslini atlayarak daha sonraki dönemde M7 Pro ve M7 Max işlemcilere geçebileceği belirtiliyor. M6 işlemcili giriş seviyesi yeni MacBook Pro modelinin ise ayrı olarak piyasaya çıkması bekleniyor.

OLED ekran ve dokunmatik destek

Yeni modelin en önemli değişikliklerinden biri OLED ekran olacak. Samsung Display'in Apple için özel olarak OLED paneller ürettiği ve Güney Kore'deki 8.6 nesil OLED üretim hattına ciddi yatırım yaptığı aktarılıyor. OLED teknolojisi, mevcut mini-LED ekranlara kıyasla gerçek siyahlar, daha yüksek kontrast ve daha düşük ışık sızması gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca HDR görüntülerde de iyileşme sağlaması bekleniyor.

MacBook Ultra'nın bir diğer önemli yeniliği ise dokunmatik ekran olacak. Apple, bugüne kadar Mac bilgisayarlarda doğrudan dokunmatik ekran kullanımına mesafeli yaklaşmıştı. Şirketin yeni modelle birlikte bu yaklaşımını değiştireceği belirtiliyor. Apple'ın dokunmatik desteği Mac'i iPad'e dönüştürecek şekilde konumlandırmak yerine, kullanıcıların aynı işletim sistemi içerisinde dokunmatik ekran, trackpad ve fare arasında geçiş yapmasına imkan vermesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör macOS Golden Gate içerisinde de gelecekteki dokunmatik Mac modellerine işaret eden bazı özellikler bulunuyor. Örneğin Sidecar özelliğine doğrudan dokunmatik etkileşim desteği eklenirken Safari, Mail, Haberler, Podcasts ve Takvim gibi uygulamalarda iPhone benzeri aşağı çekerek yenileme hareketi destekleniyor.

Dokunmatik ekranla birlikte Apple'ın menteşe sistemini de güçlendirmesi bekleniyor. Şirketin, ekrana dokunulduğunda panelin geriye doğru hareket etmesini veya sallanmasını önlemek amacıyla güçlendirilmiş menteşe ve ekran donanımı geliştirdiği söylentiler arasında. Kasa tarafında ise yeni MacBook Ultra'nın mevcut modellere kıyasla daha ince ve hafif olması bekleniyor.

Apple'ın son yıllarda ürünlerini kendi kategorilerindeki en ince ve hafif modeller arasına sokma hedefi doğrultusunda çalıştığı belirtiliyor. Bu durum özellikle 2021'deki MacBook Pro tasarımıyla karşılaştırıldığında dikkat çekiyor. Apple o dönemde cihazları kalınlaştırarak HDMI, MagSafe ve SD kart okuyucu gibi bağlantıları yeniden eklemişti. Yeni modelde kasanın inceltilirken bu bağlantıların korunup korunmayacağı ise henüz bilinmiyor.

MacBook Pro'daki çentik değişebilir

Apple'ın ekran tasarımında da değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Bloomberg'e göre mevcut MacBook Pro modellerindeki çentik, yerini iPhone’daki Dynamic Island tasarımına benzeyen bir ekran bölümüne bırakabilir. Mac tarafındaki Dynamic Island'ın iPhone'daki gibi etkileşimli olması ve kullanılan uygulamaya veya sistem özelliğine göre genişleyebilmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Böylece mevcut çentiğin macOS menü çubuğunda kapladığı alanla ilgili kullanıcı şikayetlerinin de azaltılması amaçlanabilir. Fiyat tarafında ise MacBook Ultra'nın mevcut MacBook Pro modellerinden daha pahalı olması bekleniyor. Apple, Haziran 2026'da Mac modellerinin fiyatlarını artırmış ve MacBook Pro modellerinde yaklaşık 300 dolarlık zam yapmıştı.

Apple, iki güçlü MacBook piyasaya sürmeye hazırlanıyor 2 hf. önce eklendi

Güncel fiyatlandırmada 14 inç M5 Pro MacBook Pro 2.499 dolardan, 16 inç M5 Pro MacBook Pro ise 2.999 dolardan başlıyor. MacBook Ultra'nın bu fiyatların üzerinde konumlandırılması bekleniyor. İlk MacBook Ultra'nın kesin çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak Gurman'ın raporundaki bilgiler ise, 2026'nın ekim-aralık dönemine işaret ediyor. Küresel bellek çipi tedarikinde yaşanan sorunların ise lansman takvimini etkileyebileceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

MacBook Ultra yakında geliyor: İşte beklenen 5 yenilik

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: