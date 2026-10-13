Googlebook OS platformu M işlemcili Mac üzerinde çalıştırıldı

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Tam Boyutta Gör Google’ın Android ve Chrome OS işletim sistemlerini bir araya getirdiği Googlebook OS üzerinde çalışan ilk dizüstü bilgisayarlar bir süre önce tanıtılmıştı. Bir geliştirici kısa sürede Mac bilgisayarlara port yapmayı başardı.

Googlebook işletim sistemli Mac

Geliştirici Skylar Taylor-Barrick tarafından yayınlanan gbos-vm adlı açık kaynak bir proje, Apple yongalı Mac bilgisayarlar üzerinde Googlebook OS çalıştırmanızı sağlıyor. Proje grafik birimi hızlandırmalı bir sanal makine içinde işletim sistemini başlatıyor ve Chrome tarayıcısı da çalışır durumda geliyor.

Projede Dell XPS Googlebook için Android 17 tabanlı Google’ın kendi kurtarma imajı kullanılmış. Donanıma özgü satıcı bölümü de Google Cuttlefish projesinden alınan sanal cihaz bileşenleriyle değiştirilmiş ve QEMU sanallaştırma yazılımı altında başlatılmış.

Googlebook tanıtıldı: Android tabanlı laptoplar geliyor 5 ay önce eklendi

Kurtarma imajı Snapdragon X işlemci tabanlı olduğu için Mac hypervisor üzerinde emülasyon olmadan çalıştırılabiliyor. Googlebook OS görselleştirmesi Vulkan üzerinden yapılıyor ancak Mac sistemleri Metal kullandığı için proje Vulkan çağrılarını MoltenVX üzerinden aktarıyor.

Projeyi kurabilmek için 16GB RAM, 60GB boş depolama alanı, Xcode komut satırı araçları, Android SDK ve NDK yanında 9GB civarında ek indirme alanı gerekiyor. Geliştirici projeyi sadece M5 MacBook üzerinde test etmiş ve 45 saniyede işletim sistemi açılmış.

Tam Boyutta Gör

İlk aşamalar olduğu için projede pek çok sorun var. Bluetooth açılışta çöküyor, TPM arka plan servisi sürekli çöküş döngüsüne giriyor, ekran 60fps üzerine çıkamıyor ve zaman zaman ses tamamen kayboluyor. Zaman içerisinde bu sorunların giderileceği düşünülüyor ve Googlebook satın almadan önce denemek isteyenler için iyi bir alternatif olacağı tahmin ediliyor.

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