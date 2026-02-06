MachineGames, Wolfenstein 3’ü mutlaka yapacak

“Niyetimiz her zaman Wolfenstein'a geri dönmekti”
Stüdyo, son olarak Indiana Jones and the Great Circle ile Wolfenstein evreninden birkaç yıllığına uzaklaşmış, Nazi karşıtı aksiyonu bu kez hazine avcılığı temasıyla farklı bir yapıya taşımıştı. Oyunun çıkışı, indirilebilir içeriklerinin yayınlanması ve yakında Nintendo Switch 2 için de erişilebilir olacak olmasıyla birlikte gözler yeniden MachineGames’in geleceğine çevrildi.
MachineGames stüdyo direktörü Jerk Gustafsson, Wolfenstein 3 konusundaki duruşlarının yıllardır değişmediğini vurguladı. Gustafsson, Wolfenstein serisini bir üçleme olarak planladıklarını ve bu hikâyeyi tamamlamak istediklerini açıkça dile getirdi. Geliştirme takvimiyle ilgili detay vermekten kaçınan Gustafsson, bu konuda şunları söyledi: “Bu şimdi de olabilir, daha sonra da. Ama bu seriyle işimiz bitmedi.”
Öte yandan geçtiğimiz ay Wolfenstein 3’ün geliştirme aşamasında olduğu iddia edilmişti. Ancak projenin hangi noktada olduğu, aktif üretimde mi yoksa erken konsept sürecinde mi bulunduğu bilinmiyor.
Buna rağmen, sıradaki oyunun Wolfenstein markası içinde yer alması güçlü bir olasılık olarak görülüyor. Özellikle Amazon MGM Studios bünyesinde hazırlıkları süren Wolfenstein dizisiyle eş zamanlı bir oyun planlaması yapılmak istenmesi, bu ihtimali daha da güçlendiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: