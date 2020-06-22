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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MacOS 14 Big Sur tanıtıldı: İşte detaylar!

    Apple’ın masa üstü işletim sistemi macOS en büyük güncellemelerinden birisini aldı. MacOS Big Sur güncellemesi Kontrol Merkezi, widget desteği, sayfa içi çeviri gibi yeniliklerle geliyor.
    20 dk.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MacOS 14 Big Sur tanıtıldı: İşte detaylar!
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    Apple’ın geleneksel yazılım etkinliği WWDC bu yıl sanal olarak gerçekleştirildi ancak geçmiş dönemdeki popülaritesinden hiçbir şey kaybetmedi. Apple’ın bir nevi kampüs şovuna dönüştürdüğü WWDC 2020 konferansında macOS Big Sur sürümü de önemli bir yer tutuyordu.

    MacOS Big Sur neler sunuyor?

    Apple’ın diğer işletim sistemleri gibi macOS platformu da bu yıl önemli değişikliklere sahne oldu. Görsel olarak elden geçirilen bileşenler, Kontrol Merkezi, daha iyi Safari, widget desteği ve modern bildirimler bunlar arasındaydı.

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    Yeni işletim sisteminde dikkat çeken ilk detaylar iOS 14 sürümünde gördüğümüz gelişmiş widget desteğinin ve ilk kez Kontrol Merkezi bileşeninin sunulmasıydı. Ekranın sağ tarafındaki Bildirim Merkezinde interaktif widget tasarımları ile çeşitli kontroller sağlanırken Kontrol Merkezi ile de sistem seviyesinde ayarlara ulaşılabiliyor. Ayrıca bildirimler daha iyi organize edilebiliyor.

    MacOS 14 Big Sur tanıtıldı: İşte detaylar!
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    Mesajlar uygulamasında iOS tarafında olduğu gibi animasyonlar ve grup güncellemeleri sunuluyor. Daha iyi Arama fonksiyonu, Memoji ve grup içerisinde doğrudan kişiye cevap verme bunlar arasında.

    Safari tarayıcısı ise bugüne kadar en büyük güncellemesini alıyor. Eklenti kurabilme, eklentilere ait App Store bölümü, arka planda fotoğraf kullanabilme, başlangı. Sayfasında widget ve eklentileri sıralayabilme, sekmenin üzerine fare ile geldiğinizde sayfa önizleme, sayfa içerisinde anlık çeviri özelliği ve gelişmiş güvenlik seçenekleri sayılabilir.

    MacOS 14 Big Sur tanıtıldı: İşte detaylar!
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    Fotoğraflar uygulamasında güncellenmiş kenar çubuğu ve Metal desteği ile hızlı animasyonlar, Mail uygulamasında renk seçenekleri, menü çubuğunun arka plana göre renklenmesi ve özelleştirilmesi, kısayol çubuğunun ve Arama bileşeninin ekranı daha iyi kullanması, Haritalar uygulamasında iç mekan navigasyonu, konum kaydetme ve paylaşılabilir rehberler diğer yenilikler arasında. MacOS Big Sur güncellemesi sonbahar aylarında indirmeye sunulacak.



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    kykmert98 (Mert KIYIK ) 18 dk.
    developer beta çıktı mı acaba
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