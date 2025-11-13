Giriş
    macOS Tahoe 26.2, yüzünüzü sanal halka ışığıyla aydınlatacak

    macOS Tahoe 26.2, görüntülü aramalar için karanlık ortamlarda yüzünüzü aydınlatmaya yardımcı olacak yeni bir özellik getiriyor. Peki, macOS 26.2 Edge Light özelliği nasıl çalışıyor?

    macOS 26.2 Edge Light özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26.2 ile birlikte macOS 26.2'nin ikinci beta sürümünü yayınladı. Yeni macOS 26.2 betası, FaceTime ve diğer görüntülü arama platformlarında görüntülü aramalar için tasarlanmış yeni Edge Light özelliğini getirdi. Bu özellik, Mac'inizin ekranının kenarlarına ışıklı bir çerçeve ekleyerek sanal aydınlatma sağlıyor. Apple, bu özelliğin görüntülü aramalarda en iyi şekilde görünmenize yardımcı olmak için tasarlandığını belirtiyor.

    macOS 26.2 Edge Light özelliği nasıl çalışıyor?

    Edge Light, halka ışığı (ring light) taklit ederek ayrı bir cihaza gereksinim duymuyor. Karanlık bir odadayken aydınlatma sağlıyor ve ışığı ortam ışığının parlaklığına uyacak şekilde ayarlıyor.

    Mac'in Apple Neural Engine özelliği, yüzünüzü, boyunuzu ve video karesindeki yerinizi algılayarak ışığı uygun şekilde konumlandırıyor ve fare imlecinizi algılayarak gerektiğinde ekranınızdaki içeriğe erişebilmeniz için ışığın rengini değiştiriyor. Sıcak ve soğuk seçenekleri arasında geçiş yaparak ışığın rengini ayarlayabiliyorsunuz.

    Edge Light özelliğine Portre modu, Stüdyo Işığı, Tepkiler ve Arka Planlar gibi video özelliklerinin bulunduğu menüden erişilebiliyor. FaceTime, Zoom ve WebEx dahil olmak üzere tüm bilinen video konferans uygulamalarıyla çalışacak şekilde ayarlanmış.

    macOS Tahoe 26.2 Edge Light özelliği hangi Mac'lerle uyumlu?

    Edge Light, Apple Silicon işlemcili tüm Mac’lerde kullanılabilecek, harici kameralar ve Studio Display ile çalışacak. 2024 veya sonrasında piyasaya sürülen bir Mac'iniz varsa, Mac'iniz odada düşük ışık algıladığında bu özellik otomatik olarak açılacak.

