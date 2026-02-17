macOS 26.4: Mac’lere Batarya Şarj Sınırı ve dahası fazlası geliyor

Pil Şarj Sınırı Mac’e geliyor, Rosetta 2 için geri sayım
Pil Şarj Sınırı özelliği, cihazın maksimum şarj seviyesini kullanıcı tarafından belirlenebilir hale getiriyor. İlk olarak iPhone ve iPad tarafında yüzde 80 ile sınırlı bir seçenek olarak sunulan bu özellik, iOS 18 ile birlikte yüzde 80 ile yüzde 100 arasında farklı seviyeler seçilebilecek şekilde genişletilmişti. macOS 26.4 beta 1 ile birlikte Mac kullanıcıları da artık yüzde 80 ile yüzde 100 arasında bir şarj sınırı belirleyebiliyor. Bu sayede cihaz, belirlenen sınırın birkaç yüzde puanı altına geldiğinde şarjı durduruyor ve bataryanın sürekli yüzde 100 dolulukta kalmasının önüne geçiliyor.
Lityum iyon pillerin kimyasal yapısı gereği uzun süre tam dolu halde tutulması, zamanla kapasite kaybını hızlandırabiliyor. Bu durum, özellikle gün boyunca prize bağlı çalışan MacBook kullanıcıları için pil sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Pil Şarj Sınırı, bu noktada bir tür koruma mekanizması gibi çalışıyor. Ancak Apple, doğru pil şarj durumu tahminlerini korumak amacıyla cihazın zaman zaman yine yüzde 100’e kadar şarj olabileceğini belirtiyor.
Güncellemenin ikinci önemli başlığı ise Rosetta 2 tarafında yaşanıyor. Rosetta 2, Apple’ın WWDC20 etkinliğinde Apple Silicon tabanlı Mac’lere geçiş sürecinde tanıttığı bir çeviri katmanıydı. Bu teknoloji sayesinde Intel mimarisi için geliştirilen uygulamalar, Apple Silicon işlemcili Mac’lerde çalıştırılabiliyordu. Ancak Apple, tıpkı geçmişte PowerPC’den Intel’e geçişte olduğu gibi bu çeviri katmanını geçici bir çözüm olarak konumlandırmıştı.
WWDC25 kapsamında yapılan açıklamada, Rosetta 2'nin macOS 27'ye kadar tam destek alacağı, macOS 28 itibarıyla ise büyük ölçüde kullanımdan kaldırılacağı duyurulmuştu. macOS 26.4 beta 1 ile birlikte bu sürecin ilk somut adımı atılmış oldu. Artık Rosetta 2 gerektiren bir uygulama başlatıldığında, kullanıcılara uygulamanın yakında uyumsuz hale gelebileceğine dair bir uyarı gösteriliyor.