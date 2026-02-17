Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    macOS 26.4: Mac’lere Batarya Şarj Sınırı ve dahası fazlası geliyor

    Teknoloji devi Apple, macOS 26.4 beta ile Batarya Şarj Sınırı özelliğini sonunda Mac’lere de getirdi. Rosetta 2’nin kaldırılma süreci başlarken kullanıcıları neler bekliyor? İşte detaylar:

    macOS 26.4: Mac’lere Pil Şarj Sınırı ve dahası fazlası geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, macOS 26.4 beta 1 sürümüyle birlikte Mac kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren iki önemli yeniliği devreye aldı. Güncelleme, daha önce yalnızca iPhone ve iPad modellerinde bulunan Batarya Şarj Sınırı özelliğini Mac’e getirirken aynı zamanda Rosetta 2’nin kullanımının sonlandırılmasına yönelik ilk kullanıcı uyarılarını da göstermeye başladı.

    Pil Şarj Sınırı Mac’e geliyor, Rosetta 2 için geri sayım

    Pil Şarj Sınırı özelliği, cihazın maksimum şarj seviyesini kullanıcı tarafından belirlenebilir hale getiriyor. İlk olarak iPhone ve iPad tarafında yüzde 80 ile sınırlı bir seçenek olarak sunulan bu özellik, iOS 18 ile birlikte yüzde 80 ile yüzde 100 arasında farklı seviyeler seçilebilecek şekilde genişletilmişti. macOS 26.4 beta 1 ile birlikte Mac kullanıcıları da artık yüzde 80 ile yüzde 100 arasında bir şarj sınırı belirleyebiliyor. Bu sayede cihaz, belirlenen sınırın birkaç yüzde puanı altına geldiğinde şarjı durduruyor ve bataryanın sürekli yüzde 100 dolulukta kalmasının önüne geçiliyor.

    Lityum iyon pillerin kimyasal yapısı gereği uzun süre tam dolu halde tutulması, zamanla kapasite kaybını hızlandırabiliyor. Bu durum, özellikle gün boyunca prize bağlı çalışan MacBook kullanıcıları için pil sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Pil Şarj Sınırı, bu noktada bir tür koruma mekanizması gibi çalışıyor. Ancak Apple, doğru pil şarj durumu tahminlerini korumak amacıyla cihazın zaman zaman yine yüzde 100’e kadar şarj olabileceğini belirtiyor.

    macOS 26.4: Mac’lere Pil Şarj Sınırı ve dahası fazlası geliyor Tam Boyutta Gör
    Özellik, Sistem Ayarları içinde Pil bölümünden etkinleştirilebiliyor. Kullanıcılar Şarj başlığı yanındaki bilgi simgesine tıklayarak maksimum şarj seviyesini manuel olarak belirleyebiliyor. Bununla birlikte macOS 26.4 ve iOS 26.4 beta sürümleri, bu ayarı Kısayollar uygulamasına da entegre ediyor. Böylece kullanıcılar belirli saat dilimlerinde ya da belirli kullanım senaryolarında şarj sınırını otomatik olarak değiştirebiliyor. Örneğin ofis saatlerinde yüzde 80 sınırı aktifken, seyahat öncesi yüzde 100’e çıkarılacak bir otomasyon senaryosu oluşturmak mümkün hale geliyor.

    Güncellemenin ikinci önemli başlığı ise Rosetta 2 tarafında yaşanıyor. Rosetta 2, Apple’ın WWDC20 etkinliğinde Apple Silicon tabanlı Mac’lere geçiş sürecinde tanıttığı bir çeviri katmanıydı. Bu teknoloji sayesinde Intel mimarisi için geliştirilen uygulamalar, Apple Silicon işlemcili Mac’lerde çalıştırılabiliyordu. Ancak Apple, tıpkı geçmişte PowerPC’den Intel’e geçişte olduğu gibi bu çeviri katmanını geçici bir çözüm olarak konumlandırmıştı.

    WWDC25 kapsamında yapılan açıklamada, Rosetta 2’nin macOS 27’ye kadar tam destek alacağı, macOS 28 itibarıyla ise büyük ölçüde kullanımdan kaldırılacağı duyurulmuştu. macOS 26.4 beta 1 ile birlikte bu sürecin ilk somut adımı atılmış oldu. Artık Rosetta 2 gerektiren bir uygulama başlatıldığında, kullanıcılara uygulamanın yakında uyumsuz hale gelebileceğine dair bir uyarı gösteriliyor. 

    Kaynakça https://9to5mac.com/2026/02/16/macos-26-4-brings-battery-charge-limit-to-the-mac-and-shortcuts/ https://9to5mac.com/2026/02/16/macos-26-4-will-notify-users-of-rosetta-2-discontinuation/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bim stok sorgulama erkek kedi mi dişi kedi mi bakımı kolay nissan navara alırken nelere dikkat edilmeli hpet kaldırma uyurken sürekli sağa sola dönüyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    vivo Y04
    vivo Y04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 16 HX AI
    MSI CROSSHAIR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum