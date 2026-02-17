macOS 26.4: Mac’lere Batarya Şarj Sınırı ve dahası fazlası geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, macOS 26.4 beta 1 sürümüyle birlikte Mac kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren iki önemli yeniliği devreye aldı. Güncelleme, daha önce yalnızca iPhone ve iPad modellerinde bulunan Batarya Şarj Sınırı özelliğini Mac’e getirirken aynı zamanda Rosetta 2’nin kullanımının sonlandırılmasına yönelik ilk kullanıcı uyarılarını da göstermeye başladı.

İddia: iPhone 17e, 10 GB RAM ile birlikte Geekbench'te listelendi 17 sa. önce eklendi

Pil Şarj Sınırı Mac’e geliyor, Rosetta 2 için geri sayım

Pil Şarj Sınırı özelliği, cihazın maksimum şarj seviyesini kullanıcı tarafından belirlenebilir hale getiriyor. İlk olarak iPhone ve iPad tarafında yüzde 80 ile sınırlı bir seçenek olarak sunulan bu özellik, iOS 18 ile birlikte yüzde 80 ile yüzde 100 arasında farklı seviyeler seçilebilecek şekilde genişletilmişti. macOS 26.4 beta 1 ile birlikte Mac kullanıcıları da artık yüzde 80 ile yüzde 100 arasında bir şarj sınırı belirleyebiliyor. Bu sayede cihaz, belirlenen sınırın birkaç yüzde puanı altına geldiğinde şarjı durduruyor ve bataryanın sürekli yüzde 100 dolulukta kalmasının önüne geçiliyor.

Lityum iyon pillerin kimyasal yapısı gereği uzun süre tam dolu halde tutulması, zamanla kapasite kaybını hızlandırabiliyor. Bu durum, özellikle gün boyunca prize bağlı çalışan MacBook kullanıcıları için pil sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Pil Şarj Sınırı, bu noktada bir tür koruma mekanizması gibi çalışıyor. Ancak Apple, doğru pil şarj durumu tahminlerini korumak amacıyla cihazın zaman zaman yine yüzde 100’e kadar şarj olabileceğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Özellik, Sistem Ayarları içinde Pil bölümünden etkinleştirilebiliyor. Kullanıcılar Şarj başlığı yanındaki bilgi simgesine tıklayarak maksimum şarj seviyesini manuel olarak belirleyebiliyor. Bununla birlikte macOS 26.4 ve iOS 26.4 beta sürümleri, bu ayarı Kısayollar uygulamasına da entegre ediyor. Böylece kullanıcılar belirli saat dilimlerinde ya da belirli kullanım senaryolarında şarj sınırını otomatik olarak değiştirebiliyor. Örneğin ofis saatlerinde yüzde 80 sınırı aktifken, seyahat öncesi yüzde 100’e çıkarılacak bir otomasyon senaryosu oluşturmak mümkün hale geliyor.

Güncellemenin ikinci önemli başlığı ise Rosetta 2 tarafında yaşanıyor. Rosetta 2, Apple’ın WWDC20 etkinliğinde Apple Silicon tabanlı Mac’lere geçiş sürecinde tanıttığı bir çeviri katmanıydı. Bu teknoloji sayesinde Intel mimarisi için geliştirilen uygulamalar, Apple Silicon işlemcili Mac’lerde çalıştırılabiliyordu. Ancak Apple, tıpkı geçmişte PowerPC’den Intel’e geçişte olduğu gibi bu çeviri katmanını geçici bir çözüm olarak konumlandırmıştı.

WWDC25 kapsamında yapılan açıklamada, Rosetta 2’nin macOS 27’ye kadar tam destek alacağı, macOS 28 itibarıyla ise büyük ölçüde kullanımdan kaldırılacağı duyurulmuştu. macOS 26.4 beta 1 ile birlikte bu sürecin ilk somut adımı atılmış oldu. Artık Rosetta 2 gerektiren bir uygulama başlatıldığında, kullanıcılara uygulamanın yakında uyumsuz hale gelebileceğine dair bir uyarı gösteriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: