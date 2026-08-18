macOS 26.7 beta Apple'ın tanıtacağı yeni ürünleri ortaya çıkardı

Tam Boyutta Gör Geliştirici betalarında Apple'ın gelecek ürünlerinin izlerine rastlanabiliyor. MacRumors'un macOS Tahoe 26.7 sürüm adayında keşfettiği bilgilere göre, Apple'ın geliştirme aşamasında birçok yeni ürünü var. İşte kodlar arasında dikkat çeken yeni Apple ürünleri:

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Yeni Home Aksesuarları

macOS 26.7 betasında Apple’ın yakında piyasaya süreceği home hub olarak tanımlanan "J490" ev aksesuarı için Siri kurulumuna dair referanslar var. J490 ve J491'e ikinci bir referans daha var. J490'ın tabanlı home hub modeli olduğu, J491'in ise duvara monte edilmesi amaçlanan model olduğu düşünülüyor.

Muhtemelen HomePod mini'ye karşılık gelen B525 kod adlı bir ürüne de "Argentium" rastlandı. Mevcut HomePod mini'nin kod adı B520. Bir başka Home cihazı da “J229Architecture” kod adını taşıyor. J229 daha önce geçen Aralık ayında iOS 26'da ortaya çıkmış ve Macworld tarafından bulunmuştu. Bunun birden fazla sensöre sahip ve alarm seslerini algılayıp görüntü yakalayabilen bir cihaz olduğu söylenmişti. J229, Apple'ın üzerinde çalıştığı söylenen güvenlik kamerası veya home hub ürünleriyle birlikte kullanılacak bir tür aksesuar olabilir.

Kodlar arasında, HomeAccessory17,2 ve HomeAccessory17,3 gibi ne oldukları belirsiz ev cihazları da görülüyor. Son olarak, HomePod mini 2, home hub veya başka bir ev aksesuarı için yeni renk seçeneklerinin geleceği de ortaya çıktı. Renkler pembe, gümüş, uzay grisi ve yıldız ışığı.

AirPods Pro 4 ve kameralı AirPods

B790, Eylül ayında tanıtılması beklenen kameralı AirPods'un kod adı. B518 ve B522 kodları, yakında yeni Beats kulaklıklarının da geleceğinin işareti.

AirPods Pro 4’e bir referans da var ancak dördüncü nesil AirPods Pro’nun özelliklerine ve çıkış tarihine dair henüz bir bilgi yok.

iPhone 18 serisi ve katlanabilir iPhone Ultra

V62 daha önce iOS 27 kodunda görülmüştü. Macworld’e göre bu iPhone Air 2. iPhone Air 2'nin 2027 baharına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. V63 ve V64 iOS 27 kodunda görülmüştü. Bunlar Eylül ayında gelecek yeni iPhone 18 Pro modelleri. V67, standart iPhone 18’e işaret ediyor. iPhone 18'in 2027 baharında tanıtılması bekleniyor. V68 ise katlanabilir iPhone Ultra’nın kodu. iPhone Ultra’nın Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

M6 MacBook Pro, yeni iMac'ler, OLED MacBook Pro

J804, yıl sonundan önce M6 çipiyle güncellenecek olan giriş seviyesi 14 inç MacBook Pro. Mevcut M5 MacBook Pro ise J704. Bloomberg'e göre J833 ve J834, Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iMac modellerinin kod adları. K114c, K114s, K116c ve K116s, yakında çıkacak MacBook Pro modellerine işaret ediyor. Bunların Apple'ın üzerinde çalıştığı üst seviye OLED MacBook Pro modelleri olması mümkün.

OLED iPad mini

J510 ve J511, OLED ekran ve A19 Pro çipiyle güncellenecek yeni nesil iPad mini'nin kod adları.

Apple Vision Pro

N109 kodu yeni Apple Vision Pro’ya işaret ediyor. Bloomberg daha önce N109'un ikinci nesil Vision Pro olduğunu söylerken, The Information bunun Vision Pro'nun daha ucuz bir versiyonu olduğunu belirtmişti. Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonunun geçen yıl iptal edildiği bildirilmişti.

Apple TV Remote

ATVRemote1,5'ten bahsediliyor. Bu, yeni Apple TV uzaktan kumandası gibi görünüyor. Daha önce çıkan söylentiler, bir sonraki Apple TV'nin yeni uzaktan kumandayla gelebileceğini öne sürüyordu.

Çin’de Apple Intelligence

Çin'e Yazma Araçları'nın geleceğine dair referanslar var. Kodda, güvenlik uyarılarını tetikleme nedeniyle geçici kısıtlamalardan ve Apple Intelligence ile düzenlenemeyecek içeriklerden bahsediliyor. Apple'ın Çin’de Apple Intelligence özelliklerini desteklemek için üçüncü taraf modele güvenmek yerine kendi büyük dil modelini (LLM) geliştirdiği söyleniyor.

Mevcut herhangi bir Apple ürününe karşılık gelmeyen ve yeni bir ürünle net bağlantısı olmayan birden fazla model numarası da bulunuyor.

Yeni Apple ürünleri ne zaman geliyor?

Bu listedeki ilk cihazlar Eylül ayında piyasaya sürülecek iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra olacak. Yeni ev ürünlerinin veya Mac'lerin ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor. Apple genellikle sonbaharda iki etkinlik düzenliyor. Bu nedenle Ekim veya Kasım aylarında MacBook Pro, iMac, iPad mini ve ev aksesuarları için ikinci bir etkinlik olabilir.

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macOS 26.7 kodlarında ortaya çıktı: İşte yeni Apple ürünleri

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